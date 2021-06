30 giugno 2021 – Roma, Euro 2020 Ucraina-Inghilterra. Con la vittoria di ieri sulla Germania, l’Inghilterra si è guadagnata i quarti di finale dell’Europeo. La partita contro l’Ucraina, questo sabato 3 luglio, si giocherà all’Olimpico di Roma. Una brutta notizia per i tifosi inglesi, che a causa delle restrizioni imposte dal Ministero della Salute per chi arriva dalla Gran Bretagna, non potranno volare a Roma e vedere la partita all’Olimpico. Almeno in teoria.

Variante Delta in Inghilterra

Le nuove restrizioni – tampone e quarantena di cinque giorni – per chi arriva dalla Gran Bretagna in Italia sono in vigore da circa metà giugno, a causa dei casi in crescita della variante Delta. Le restrizioni imposte da Speranza saranno sufficienti a smorzare l’entusiasmo dei tifosi inglesi? Nel dubbio, il Viminale sta lavorando a un piano per rafforzare controlli in aeroporti e verifiche in vista del quarto di finale. Nessuna deroga, quindi, per i quarti di finale dell’Euro2020: l’ordinanza “verrà fatta rispettare alla lettera”, ha assicurato il Ministero dell’Interno.

Nessuna deroga

A ribadire la linea dura ci pensa anche l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato: “Ricordo che è in vigore, per motivi di contrasto alla pandemia e alla variante Delta, l’ordinanza per la quarantena di 5 giorni rivolta a tutti coloro che provengono dalla Gran Bretagna, la quarantena deve essere rispettata”. Fa eco Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio: “Chiediamo il rispetto della legge e attenzione alla problematica della variante Delta. Informeremo i cittadini inglesi sulle nostre regole. Questo pomeriggio le pubblicheremo in lingua inglese sui nostri social”.

All’Olimpico sarà permesso l’ingresso a 16 mila spettatori. Alla federazione inglese sono stati messi a disposizione 2.500 biglietti, ma non è ancora certo se e quanti decideranno di acquistarli per un viaggio in Italia che prevede cinque giorni di quarantena.

Euro 2020 Ucraina-Inghilterra, Londra: “Non partite”

Anche il governo britannico si unisce al coro, invitando i tifosi a non partire per Roma. Intervistata da Sky Sport, la sottosegretaria al commercio del governo inglese, Anne-Marie Trevelyan, ha invitato i sostenitori dell'Inghilterra a tifare da casa. "La nostra richiesta è di tifare la nazionale da casa, ed esultare davanti alla tv più forte che si può. La sfida è farci sentire fino a Roma. Sono sicura che sapremo sfruttare l'occasione per sostenere al meglio la nostra fantastica nazionale".