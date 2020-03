Mora, corpo da urlo e sguardo da pantera, stiamo parlando di Fabiola Cimminella. L’influencer ha un profilo Instagram davvero bollente, ogni sua foto è da capogiro proprio come il suo ultimo scatto. Si è fatta conoscere nella seconda edizione di Temptation Island dove si è distinta tra le tentatrici, come non potrebbe con il fisico e lo charme che si ritrova. Fabiola è anche una talentuosa ballerina e lo ha dimostrato in diversi programmi Mediaset tra cui Made in Sud. Oggi la sua popolarità prosegue su Instagram dove conta quasi trecento mila followers e da poco è anche uscito il suo libro, “L’amore rende belli”.

Fabiola Cimminella e Instagram

Non ci sorprende affatto che la ex tentatrice attiri così tanta attenzione sui social. Fabiola sfrutta il suo account Instagram per ammaliare il prossimo. Insomma, non ha affatto perso la sua vena da tentatrice. Ogni suo post trasuda sensualità e provocazione, tant’è che non lo consiglieremmo ai deboli di cuore. Bella, esplosiva e davvero irresistibile. Il suo ultimo post è proprio uno di quelli che farebbe girare la testa a un cieco. In questo scatto la vediamo a casa sua appoggiata sul divano con indosso solo una vestaglia. I capelli lunghi legati di lato e una lunga collana che attraversa il seno.

La foto piccante e i commenti

La vestaglia è quasi completamente aperta e sotto la bella Fabiola non indossa proprio niente. La forma del suo seno appare perfetta ed esplosiva. Un corpo così sono in molte ad invidiarlo. Magra e con un davanzale davvero abbondante. Non ci sorprende affatto che nel giro di pochissimo tempo lo scatto abbia già fatto il giro del web. I tantissimi followers dell’influencer sono impazziti e l’hanno sommersa di like e commenti di apprezzamento. “Magnifica, sublime… semplicemente divina”; “Sei stupenda”; “Oddio ma quanto sei gnocca?”; “Sei come un sogno meraviglioso”; “Che figona!”; “Decisamente sexy, sei troppo bona”; “Vorrei essere quella collana”; “C’è rischio di andare in coma glicemico”; “Sei l’ottava meraviglia del mondo”; “Che belle zizzone che tieni”. Insomma, Fabiola non è affatto passata inosservata e il suo fascino da pantera ha lasciato tutti senza fiato.