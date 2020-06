Federica Sciarelli addio a ‘Chi l’ha visto?’ dopo 16 anni? Un uragano starebbe per abbattersi sul palinsesto di Rai3: grandi novità in ballo per la prossima stagione. Il direttore della terza rete, Franco Di Mare, ex inviato di guerra e conduttore, avrebbe deciso di affidare alla giornalista un nuovo programma d’approfondimento politico che dovrebbe occupare la serata di venerdì. Un’indiscrezione lanciata da ‘Blogo’ che sta rimbalzando da un sito all’altro. Per molti la fine di un’epoca per ‘Chi l’ha visto?’, di cui la prima puntata è andata in onda il 30 aprile del 1989.

Federica Sciarelli lascia ‘Chi l’ha visto?’ dopo 16 anni? Ecco chi potrebbe sostituirla

Federica Sciarelli sarebbe pronta a lasciare ‘Chi l’ha visto?’ dopo ben 16 anni al timone della storica trasmissione di Rai3. Pare che la giornalista romana stia per lanciarsi in una nuova fase, che la vedrà sempre sulla terza rete, ma al timone di un nuovo programma d’approfondimento politico destinato al venerdì sera. Una decisione non propriamente sua, ma nata sulla spinta di un’idea di Franco Di Mare, direttore del terzo canale. Un vero choc per i fan più accaniti di ‘Chi l’ha visto?’, quelli che ogni mercoledì su Twitter si scatenano commentando i fatti di cronaca e casi agghiaccianti raccontati dalla trasmissione. La fine di un’epoca per i “chilhavisters”, come si fanno chiamare sui social, che tuttavia potranno godere della professionalità della Sciarelli ancora a lungo, fino ad estate inoltrata. Ma chi prenderà il posto della conduttrice romana?

Per la giornalista romana un programma di politica in prima serata il venerdì: l’ipotesi in ballo

Federica Sciarelli è sbarcata a ‘Chi l’ha visto?’ il 13 settembre 2004, prendendo sulle spalle l’eredità delle colleghe che l’hanno preceduta. La prima al timone della trasmissione è stata Donatella Raffai, affiancata da Paolo Guzzanti e poi da Luigi Di Majo. Poi la volta di Alessandra Graziottin, a cui successe la stessa Raffai in solitaria nel 1993. Dal 1994 al ’97 Giovanna Milella, che ha passato il testimone a Marcella De Palma, che è rimasta alla guida del programma fino al 1999. Infine Daniela Poggi che ha condotto dal 2000 al 2004, per poi lasciare il posto alla Sciarelli. In pole position per la conduzione della nuova stagione di ‘Chi l’ha visto?’ ci sarebbe la giornalista Lidia Galeazzo, volto del Tg2, collaboratrice già della Sciarelli e assai stimata dal direttore di Rai3, Franco Di Mare. Tra le possibili sostitute anche Eleonora Daniele, conduttrice di ‘Storie Italiane’, diventata mamma da poco, che in virtù del lieto evento potrebbe rinunciare all’impegno mattutino quotidiano su Rai Uno. leggi anche l’articolo —> Chi l’ha visto? Federica Sciarelli querelata dalla Lega replica: «Non sono stanca, continuerò a fare inchieste»