Flavio Briatore è positivo al Covid-19: arrivata la conferma dal San Raffaele

L’imprenditore Flavio Briatore questa mattina ha smentito la notizia di un suo ricovero per coronavirus, infatti ha fatto sapere a tutti di essere stato ricoverato per una prostatite. Naturalmente al momento del ricovero, come da prassi, è stato sottoposto al tampone per il Covid-19. In queste ultime ore l’Ospedale San Raffaele di Milano ha confermato che Flavio Briatore è risultato positivo al tampone per il coronavirus. Sempre dall’Ospedale hanno fatto sapere che Briatore si trova in isolamento come previsto dalle norme anti-contagio. Per quanto riguarda le sue condizioni di salute al momento sarebbero buone.

Flavio Briatore è positivo al Covid-19

Pochi minuti fa l’Ospedale San Raffaele di Milano ha confermato l’esito positivo del tampone di Flavio Briatore al Covid-19. L’Ospedale, attraverso una nota riportata dall’ANSA, ha fatto sapere: «L’IRCCS Ospedale San Raffaele rende noto che il signor Flavio Briatore si è rivolto all’Ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19 e che è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del Coronavirus SARS-Cov-2. Il tampone è risultato positivo e di conseguenza al signor Briatore è stato applicato il protocollo standard che prevede l’isolamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività, sia per la sicurezza del paziente, sia per la tutela del personale di reparto e degli altri pazienti ricoverati. L’Ospedale ribadisce che la modalità di ricovero applicata risponde a tutti i requisiti di sicurezza necessari nel rispetto delle norme anti-contagio».

La situazione dei contagi al Billionaire

Mentre Flavio Briatore si trova ricoverato al San Raffaele di Milano, in Sardegna continua l'indagine epidemiologica al Billionaire. Il responsabile dell'Unità di crisi del nord Sardegna, Marcello Acciaro, ha fatto sapere che i casi positivi al Covid-19 accertati tra lo staff del Billionaire di Porto Cervo sono 58. Il numero però potrebbe variare poiché ancora in attesa dell'esito di nuovi tamponi. Sempre a Porto Cervo, è stato chiuso anche un altro storico locale, il Sottovento. I gestori hanno preso questa decisione a seguito di un caso di positività tra lo staff.