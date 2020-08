Da qualche giorno i fan di Francesca Brambilla hanno scoperto che lei non sarà più la “Bona Sorte” del programma di Canale 5 Avanti un altro. La showgirl ha deciso di voltare pagina e di dedicarsi ad un nuovo programma. Tutti sono curiosi di scoprire questo suo nuovo progetto, ma al momento la showgirl si sta godendo le sue vacanze e almeno per ora sembra non voler rivelare ancora nessuna novità. Nel frattempo la bella Francesca Brambilla su Instagram ha postato un suo cambio look sorprendente. Il post è stato immediatamente notato dai suoi oltre 985 mila followers, i quali lo hanno invaso di numerosi like e commenti.

Francesca Brambilla Instagram: il cambio look è sorprendente

L’affascinate Francesca Brambilla ha deciso di trascorrere le sue vacanze in Puglia e ogni giorno regala ai suoi follower alcuni momenti di questa sua avventura estiva, vissuta in posti meravigliosi. Poche ore fa ha postato uno scatto in bikini decisamente interessante. Il suo fisico perfetto non è passato minimamente inosservato e anche le sue “grazie” hanno attirato l’attenzione di tutti quanti. Però una cosa in particolare ha acceso la fantasia dei fan, ovvero il suo cambio look: i lunghi capelli biondi legati in delle treccine le conferiscono una’aria selvaggia e romantica al tempo stesso. Francesca ha descritto così il suo post: «Wild… amo questi posti.. voi che fate di bello?»

I commenti dei follower

L’ex “Bona Sorte” di Avanti un altro, Francesca Brambilla, ha lasciato i suoi followers completamente senza fiato. Il suo sorprendente cambio look ha completamente ipnotizzato tutti quanti. Un ammiratore le ha scritto: «Non mi capacito del perché non sarai più la “Bonas”» e un altro ha immediatamente aggiunto: «Wow che bella che è oggi Francesca! Complimenti!» Un fan ha ammesso: «Stai benissimo con questo look!» Un follower, dopo aver osservato con molta attenzione lo scatto in costume, ha confessato: «Sei semplicemente bellissima!» Poi, in molti hanno scritto: «Come stai bene con questa acconciatura», «Ammiro la tua sensualità, sei stupenda» e ancora: «Eccola la più bella ragazza dell’universo!» >>Altri gossip

