Ogni giorno Francesca Brambilla continua a sorprendere i suoi numerosi followers su Instagram con degli scatti sempre più interessanti. Il suo ultimo post è da cardiopalma. L’ex “Bona Sorte” di Avanti un altro presa da un momento nostalgico ha deciso di riportare il sole in queste giornate autunnali pubblicando una foto ricordo della sua estate 2020 in Puglia. L’uscita di Francesca Brambilla dalla piscina è un’immagine che non verrà dimenticata tanta facilmente. Il post come sempre è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti. Che dire? La sua innata femminilità ogni volta scatena la fantasia degli ammiratori.

Francesca Brambilla Instagram: l’uscita dalla piscina accende la fantasia

L’ex volto noto di Avanti un altro, Francesca Brambilla, poche ore fa ha postato su Instagram una foto ricordo della sua vacanza in Puglia. Nello scatto la showgirl è stata immortalata mentre esce da un piscina con indosso un micro costume super colorato. Il suo corpo abbronzato con tutte le “grazie” al punto giusto non è passato inosservato. Non c’è nulla da fare, i followers sono rimasti completamente ipnotizzati dalla sua straordinaria bellezza. Anche la sua espressione accattivante e misteriosa ha fatto strage di cuori. Infine, Francesca ha posto loro una domanda molto interessante: «Che cosa vi manca di più dell’estate?» Le risposte da parte dei fan sono arrivate immediatamente. La loro fantasia questa volta si è decisamente superata.

I commenti dei followers

Francesca Brambilla con il suo scatto in costume ha lasciato i suoi followers completamente senza fiato. La modella e influencer si è confermata ancora una volta la regina assoluta di Instagram. Un ammiratore, rispondendo alla domanda del post, le ha detto: «Te in costume» e un altro ha immediatamente aggiunto: «Sicuramente la Brambilla in costume!» Un follower ha commentato: «Poche parole per dirti che sei un'opera d'arte!» In molti hanno ammesso: «Ci manchi tu con le tue belle foto di donna meravigliosa». Infine, un fan monella ha commentato: «La mia unica e sola Bona Sorte!»

