Volano stracci tra Elisabetta Gregoraci e Francesca Cipriani. La showgirl, nota per aver vinto la prima edizione de ‘La pupa e il secchione’, ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Stop’, in cui ha puntato il dito contro l’ex moglie di Flavio Briatore. L’opinionista, spesso presente nei salotti tv di Barbara D’Urso, ha svelato un retroscena clamoroso sulla quarantenne che secondo i bene informati sarebbe sul punto di lasciare la Casa del ‘Grande Fratello Vip’.

Francesca Cipriani contro Elisabetta Gregoraci: «Non mi fece entrare ad una festa»

È un fiume in piena Francesca Cipriani: «Ad una festa nella cui organizzazione c’era Elisabetta Gregoraci non vollero che io entrassi. Ci rimasi male, ma nulla di personale. So che lei successivamente dichiarò anche delle cose poco carine nei miei riguardi. È stata la Gregoraci a non farmi entrare alla festa, mi era stato detto che non aveva piacere della mia presenza», ha confidato al giornale “Stop” la 36enne. L’ex naufraga de ‘L’Isola dei famosi’ ha parlato poi del programma di successo di Raidue Made in Sud, svelando di essere stata contattata per il format. In seguito però non se ne fece nulla: la produzione le preferì proprio Elisabetta Gregoraci. A quanto pare la Cipriani era stata ingaggiata per contrastare la fisicità di Fatima Trotta, presente fin dalla prima edizione. «Dovevo solo firmare il contratto. Ma pochi giorni prima mi avvisarono che era saltato tutto. Rimasi malissimo perché otto anni fa ero ancora molto giovane e pensavo che quella potesse essere l’occasione della mia vita ma per fortuna ho avuto altre occasioni», ha confidato la showgirl, che di strada ne ha fatta eccome in effetti.

Nel 2021 una nuova edizione de “La Pupa e il Secchione”

Francesca Cipriani, come dicevamo in apertura, è diventata un’ospite fisse dei programmi condotti da Barbara d’Urso. Nel 2021 la soubrette tornerà al timone de La Pupa e il Secchione su Italia 1. Al suo fianco non ci sarà più Paolo Ruffini, ma Andrea Pucci. Leggi anche l’articolo —> Diletta Leotta Instagram, confessione piccante: l’intimo che indossa quando torna a casa