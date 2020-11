«So che prima del Grande Fratello tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi ci sono stati dei dissapori a causa di una vacanza in Sardegna…», ha detto Alfonso Signorini nelle battute finali dell’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello Vip, sganciando uno scoop bomba, che ha creato parecchio frastuono in Casa. Perché se da un lato l’influencer ha detto di non aver colto l’allusione del direttore di “Chi”, più sentenzioso è stato il commento della 40enne: «Non sono mai stata in vacanza con lei. Ma è vero una volta in Sardegna, parlava più con Briatore che non con me…». Parole che hanno fatto montare su tutte le furie la Salemi, che si è poi sfogata con l’amica Dayane Mello. Ma non è finita qui: sulla vicenda è intervenuto l’amico in comune delle due, Domenico Zambelli, che su Instagram ha dato la sua versione dei fatti.

Giulia Salemi «accattona»? Parla l’amico tirato in ballo: «Ecco cosa è successo in Sardegna»

«Voi non stavate già insieme e io ero lì invitata da Domi. Eravamo sette o otto persone. Non ho mai fatto la corte a Briatore, puoi chiederlo anche a lui. È amico di amici. Questa non la accetto», aveva detto in diretta per difendersi Giulia Salemi. Dopo aver salutato Alfonso la giovane in giardino aveva poi confidato maggiori dettagli su quanto accaduto a Dayane Mello: «Lei che mi fa passare a me per accattona non mi sta bene. Solo perché ti ho dato della snob che è anche vero. Perché quello sei ciccia…». E ancora: «Ci sono rimasta male perché non mi fai passare per gatta morta, per non dire troia, né per accattona…», ha dichiarato sempre l’ex di Francesco Monte.

La versione di Domenico Zambelli

A confermare la tesi sostenuta da Giulia Salemi Domenico Zambelli, che conosce anche Elisabetta Gregoraci. A detta sua l'influencer sarebbe stata sì invitata alle cene di Briatore al "Billionaire" ma non sarebbe affatto un'«accattona». Su Instagram, come riportato da "Blogtivvu", Zambelli ha detto fermo: «Volevo fare una precisazione circa il Grande Fratello Vip dove ieri sera sono stato appunto nominato più volte da Giulia ed Elisabetta. Volevo confermare quello che ha detto Giulia. Io due anni fa in Sardegna ospite a casa di Flavio Briatore e spesse volte formavamo un gruppo, andavamo al Billionaire a cena dove io avevo questo tavolo e invitavo amici, Andrea, Cristiano, Sveva e Giulia. Elisabetta e Flavio erano separati in quel periodo. Elisabetta è una mia carissima amica, Flavio pure, lo conosco dal '95».