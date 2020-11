Gf Vip, Elisabetta Gregoraci contro Giulia Salemi, finale di puntata scoppiettante – Martedì 24 novembre 2020. Nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ sembrano inseparabili, c’è confidenza. Ridono, parlano, scherzano di continuo. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Ad aggiungere del pepe tra le due c’ha pensato Alfonso Signorini. A pochi minuti dalla conclusione il conduttore ha sganciato un’indiscrezione bomba che ha portato parecchio scompiglio. «So che prima del Grande Fratello tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi ci sono stati dei dissapori a causa di una vacanza in Sardegna…», ha detto il direttore di “Chi”, che aveva affrontato la questione già sul suo settimanale. Di mezzo Flavio Briatore? Così sembrerebbe…

Gf Vip Elisabetta Gregoraci contro Giulia Salemi, l’influencer: «Non mi fai passare per tr**a»

Giulia Salemi ha subito negato tutto, sottolineando di non sapere a cosa si riferisse il conduttore e di non aver avuto mai scontri con la showgirl di Soverato. Elisabetta Gregoraci invece ha replicato: «Non sono mai stata in vacanza con lei. Ma è vero una volta in Sardegna, parlava più con Briatore che non con me…», ha detto la 40enne. La reazione di Giulia Salemi non si è fatta attendere: «Voi non stavate già insieme e io ero lì invitata da Domi. Eravamo sette o otto persone. Non ho mai fatto la corte a Briatore, puoi chiederlo anche a lui. È amico di amici. Questa non la accetto».

«Flavio Briatore non c’ha mai provato con me…»

Ma non non è finita qui, perché terminata la puntata le due hanno continuato a discutere. Giulia Salemi indispettita poi si sfogata con Dayanne Mello: «Lei che mi fa passare a me per accattona non mi sta bene. Solo perché ti ho dato della snob che è anche vero. Perché quello sei ciccia… Perché lei ha fatto un bagno di umiltà prima di entrare nella casa, ma fino all’altro ieri lo era. Ci sono rimasta male perché non mi fai passare per gatta morta, per non dire troia, né per accattona…», ha confidato dispiaciuta l’ex di Francesco Monte. E ancora: «Quell’estate non aveva flirtato con me. Flavio Briatore non c’ha mai provato…». Leggi anche l’articolo —> Alba Parietti “fantasie peccaminose”: «Ho desiderato Padre Georg, ecco cos’è successo»