Chi è Milo Brunetti, il fidanzato di Francesca Fialdini: ecco che lavoro fa

Francesca Fialdini, una delle conduttrici più amate di Rai Uno, non ama parlare molto della sua vita privata. La 41enne, oggi al timone di “Da noi… A ruota libera”, non ha mai dato la sua privacy in pasto alla stampa: quel che si sa della sua «intimità» è frutto di confidenze sue fatte in alcune interviste. La Fialdini sarebbe legata sentimentalmente a Milo Brunetti, che non è un personaggio appartenente al mondo dello spettacolo.

Nel corso del programma Da noi… a ruota libera, Francesca Fialdini ha rivelato di avere un compagno, ma non ha mai voluto raccontare troppi particolari. Sul web qualcosa però è trapelato. È stato per primo Dagospia a fare il nome dell’odontoiatra di Lecco, Milo Brunetti, notando i collegamenti con il profilo social della conduttrice di Raiuno. Si legge chiaramente ‘fidanzato ufficialmente con Francesca Fialdini’ con l’inizio della storia fissata al 2009. La Fialdini, infatti, non ha mai fatto il nome il Milo Brunetti, nonostante il profilo Facebook dimostri che la coppia stia insieme da tempo. Una relazione che va a gonfie vele, come raccontato dalla donna al programma “Oggi è un altro giorno”: «Ho il cuore sempre molto occupato, occupatissimo!». In quella stessa occasione la conduttrice ha detto di non essere desiderosa di una convivenza: «Un gatto selvatico è perfetto per me! Una vera e propria convivenza non l’ho mai vissuta. Amo molto la libertà, i miei spazi, ciò che mi permette di arricchirmi…».

Il nome di Milo Brunetti è saltato fuori grazie a "Dagospia". Da parte della conduttrice non è arrivata alcuna conferma. Tempo fa da Caterina Balivo, a "Vieni da me", Francesca Fialdini aveva detto soltanto di essere fidanzata con un uomo che viveva fuori dal Lazio. All'epoca lei aveva affrontato anche la questione della maternità: «Faccio i conti con il tempo. Nel momento in cui, nella mia vita, non dovesse capitare di esprimermi in questo modo, ho già il piano B e C», aveva detto la conduttrice, non nascondendo il desiderio di avere un figlio.