Modella, ex ombrellina e donna dal fisico spettacolare, stiamo parlando della bellissima Francesca Sofia Novello. Il suo account Instagram vanta più di 300mila followers e vagare tra i suoi post è come sfogliare un bellissimo album fotografico. Ogni foto trasmette sensualità, seduzione ma anche una grande energia positiva. Il suo sorriso e la sua luce interiore le hanno regalato una luminosa carriera. Si è fatta conoscere come modella e quest’anno è stata anche co-conduttrice del Festival di Sanremo. Nella sua vita sentimentale è legate al pilota di moto, Valentino Rossi. Una coppia strana, per la differenza di età (quasi 15 anni), ma molto affiatata.

Francesca Sofia Novello e le sue iniziative

La quarantena è risultata meno pesante con il supporto della bella Francesca Sofia Novello. La bella influencer ha tenuto compagnia al suo pubblico con tutorial di bellezza e diversi workout. Purtroppo lei, come molti di noi, è separata dal suo amore ma non ha perso occasione per ricordare quanto gli manchi Valentino. In questi giorni ha tirato fuori dal cilindro un’altra iniziativa: ha iniziato a sponsorizzare e pubblicizzare i suoi costumi preferiti. E’ stato boom di acquisti, sarà che ogni cosa indosso a lei acquisisce un gran valore. Le foto con cui ha promosso i suoi abiti ha fatto battere il cuore di moltissimi fan.

La foto in costume e i commenti

Nel suo ultimo scatto la vediamo accovacciata per terra con indosso uno stupendo costume di colore bianco che contrasta con la sua carnagione ambrata. Sguardo malizioso e curve da capogiro. Francesca Sofia Novello è un'esplosione di sensualità che toglie davvero il fiato. E' proprio vero che su di lei anche un sacchetto della spazzatura risulterebbe sensuale. Infatti, nel giro di pochissimo tempo lo scatto ha conquistato tantissimi like e commenti di apprezzamento. Nessuno ha saputo resistere al fascino accattivante della modella. Tutti pazzi di lei e delle sue curve da capogiro. "Di fronte a tanta bellezza riesco solo a dire wow"; "Sei la ragazza più bella del mondo, non c'è proprio paragone"; "Sei il top"; "Sei uno spettacolo, una donna davvero meravigliosa".