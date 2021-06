G7 Cornovaglia partecipanti, programma e menù – Venerdì 11 giugno 2021. Si apre oggi a Carbis Bay, in Cornovaglia, il vertice del G7, il primo in presenza dei leader in due anni. Dal summit è atteso l’annuncio che i sette Paesi più industrializzati del mondo doneranno un miliardo di dosi di vaccini ai Paesi più poveri per aiutarli a combattere il Coronavirus. Il primo ministro britannico Boris Johnson, ha annunciato che il Regno Unito donerà entro il prossimo anno altre 100 milioni di dosi, attraverso l’alleanza Covax. «Al summit del G7 spero che i miei colleghi assumeranno impegni simili in modo che, insieme, possiamo vaccinare il mondo entro la fine del prossimo anno e ricostruire meglio dopo il Coronavirus», ha dichiarato il premier inglese.

G7 Cornovaglia, agenda dei leader: ordine del giorno e cosa c’è nel menù

Il vertice vede partecipare sette più importanti economie mondiali (Regno Unito, Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Unione Europea). Il primo summit in presenza dall’inizio della pandemia coincide con la visita del presidente americano Joe Biden in Europa. La riunione del G7 in Cornovaglia rilancia la sfida dell’occidente alla Cina sul Coronavirus: in tal senso sarà chiesta una nuova indagine dell’Oms. Il presidente Usa e il premier britannico Johnson sono pronti ad annunciare “una nuova Carta Atlantica” per rafforzare la ‘special relation’ tra i due Paesi. La presidente della Commissione Ue von derLeyen indica in Russia e Cina le maggiori fonti di preoccupazione. Un tema questo al centro anche dell’agenda italiana: il premier Mario Draghi incontrerà nel primo pomeriggio di domani Biden. In programma anche argomenti caldi come l’ambiente, il commercio internazionale e la global tax, approvata pochi giorni fa dai ministri delle finanze del G7. Il fil rouge del summit sarà però il rilancio del multilateralismo. Vediamo ora nel dettaglio l’agenda con i vari incontri, riferendo anche cosa si mangerà in Cornovaglia. Il programma reso noto da “Reuters” è stato condiviso da alcuni siti come “Amantea Online”.

I leader dei sette paesi più ricchi si vedranno per tre giorni

I leader del gruppo dei sette paesi ricchi si vedranno per tre giorni in Cornovaglia, in Inghilterra, discutendo delicate questioni di geopolitica, anche argomenti come la ripresa economica e i cambiamenti climatici. Lo schema dell’agenda, come riferisce “Reuters”, prevede nel primo pomeriggio di venerdì il randevvu dei leader per una foto di gruppo sulla spiaggia di Carbis Bay. La prima sessione è dedicata alla ricostruzione post Covid: la sera i partecipanti si recheranno all’Eden Project, una serie di bio-cupole che creano un ambiente di foresta pluviale. Qui parteciperanno ad un ricevimento con la regina Elisabetta. A seguire una cena a base di rombo arrosto pescato localmente seguito da Pavlova alla fragola. Sabato invece spazio a due sessioni con all’ordine del giorno la flessibilità economica e la politica estera. Arriveranno le nazioni ospitanti e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.

G7 Cornovaglia i partecipanti chi sono? Grande attesa per l’arrivo del presidente del Consiglio Mario Draghi

La quarta sessione dedicata alla salute vedrà intervenire Melinda French Gates e il consigliere scientifico capo del Regno Unito Patrick Vallance. Simon Stallard, che gestisce l’Hidden Hut a Portcurnick Beach, servirà un barbecue informale per i leader del G7. Gli ospiti dovrebbero mangiare bistecca e aragosta, seguito da rum caldo al burro e marshmallow arrostiti. Domenica: quinta sessione di discussione incentrata sui problemi climatici. Il naturalista David Attenborough consegnerà un videomessaggio preregistrato. Il sesto incontro sarà invece sulle società aperte. Il summit si concluderà con un discorso di Boris Johnson seguito dalle conferenze di altri leader. Leggi anche l’articolo —> G7 Cornovaglia, retroscena sul bilaterale Draghi-Biden: perché l’Italia avrà un ruolo chiave