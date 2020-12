Mes, Paragone (Italexit): “Il governo non rischia, come sempre accade nei romanzi gialli i maggiordomi voteranno il Mes e uccideranno gli italiani. Questa legislatura non può finire, non può neanche smontarsi troppo l’alleanza in essere perché per il Capo dello Stato sarebbe un problema”. Così questa mattina il senatore Gianluigi Paragone, ex M5S ora a capo del nuovo movimento politico “No Europa per l’Italia – Italexit”, intervistato a “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus.

Gianluigi Paragone sul Mes: “I maggiordomi voteranno il Mes e uccideranno gli italiani”

Sulla riforma del Mes e il rischio crisi di governo Gianluigi Paragone ha le idee molto chiare. “Ci sono delle turbolenze, ma decisamente molto gonfiate dai giornalisti, c’è un doping redazionale incredibile – ha affermato ai microfoni della radio romana – Come sempre accade nei romanzi gialli, i maggiordomi voteranno il Mes e uccideranno gli italiani. Questa legislatura non può finire, non può neanche smontarsi troppo l’alleanza in essere perché per il Capo dello Stato sarebbe un problema tentare una terza soluzione parlamentare. I signori del M5S – aggiunge Paragone – si faranno i loro conti e diranno: io ho un mutuo, in fin dei conti abbiamo votato la Von der Leyen, votiamo pure il Mes. Ormai la vigliaccheria è arrivato ad un punto talmente denso, che anche coloro che vengono identificati come ribelli al massimo usciranno dall’aula e non voteranno”.





Gianluigi Paragone: “La patrimoniale? Un’idea assolutamente scellerata”

Paragone nell'intervista a Radio Cusano Campus ha anche toccato il tema della patrimoniale, che provoca più di un mal di pancia anche dentro la stessa maggioranza di governo. "In questo momento è un'idea assolutamente scellerata – afferma il fondatore di "No Europa per l'Italia – Italexit" – Questo è un sistema scosso, teso, stressato, non puoi parlare di tasse oggi. I grandi patrimoni non sono in Italia, se ne sono già andati in Lussemburgo, in Italia, in Olanda".