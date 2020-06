Tutta ricci e addominali Giorgia Iarrera incanta Instagram con un mini bikini striminzito da far girare la testa. L’ex corteggiatrice di Luigi Mastroianni svela ancora una volta il suo sex appeal, ricevendo in cambio cascate di complimenti. Si saranno rassegnate le malelingue che solo qualche tempo fa sollevavano polveroni circa l’audacia di alcune immagini? Basta tornare indietro di pochi post per leggere considerazioni spiacevoli sul conto della ventenne siciliana che, però, questa volta, sembra proprio convincere tutti. Saranno state anche le risposte della Iarrera a mettere a tacere i più taglienti?

Giorgia Iarrera Instagram, mini bikini incorniciato dai ricci: curve sinuose

“La santarella che è peggio delle altre – si scorgeva tra i commenti alle immagini di qualche settimana fa – pochezza infinita”. “Almeno io ho il coraggio di essere me stessa – giustificava Giorgia affrontando gli haters – e mostrarmi per come sono, nel bene e nel male… non mi nascondo dietro un profilo fake!”. Non si nasconde nemmeno dietro tanti indumenti nell’ultimo scatto social che la ritrae nella riserva naturale Laghetti di Marinello. Un bikini rosa cinge fianchi e decolleté, le curve della Iarrera si impongono – sinuose – nel due pezzi. Voluminosi ricci bruni fanno da cornice al viso scendendo sulle spalle.

“Come trasformare una Riserva Naturale in un Paradiso terrestre…”

Gambe incrociate, mano sul fianco, silhouette serpentina, Giorgia posa a favore di camera in modo sensuale e ammiccante. Una “Regina”, dicono i followers. “Eccellente”, “Wowww bellissima”, “Che spettacolo sei in costume da bagno così… complimenti”, “Azz”, “Ma che bella”. “Quel riccio ti fa meravigliosa…”, notano ancora. E osservano: “Come trasformare una Riserva Naturale in un Paradiso terrestre…”, oppure, “Sono combattuto sul fatto che tu abbia più capelli o più addominali…”. E infine: “Sei esageratamente sexy”. >> Federica Spano Instagram, jeans tagliati sotto i glutei finestre del paradiso: «Che fondoschiena!»