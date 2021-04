Questa sera, mercoledì 14 aprile 2021, andrà in onda un nuovo appuntamento de “La zona bianca”, programma di attualità e approfondimento di Giuseppe Brindisi, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Scopriamo qualcosa in più sul nuovo talk e sul suo conduttore. «La zona bianca in questo momento è la terra promessa. Si vede la luce in fondo al tunnel ma non mancano le criticità», ha commentato Giuseppe Brindisi. «Solo noi possiamo portare le persone, per ora, nella zona bianca», ha aggiunto il giornalista, motivando il perché del titolo.

Chi è Giuseppe Brindisi: carriera, vita privata e curiosità sul noto giornalista

Giuseppe Brindisi è un giornalista e conduttore nato a Modugno il 7 giugno 1962. Iscritto all’Università di Bari, si è diviso tra gli studi di Scienze Politiche e il lavoro come giornalista sportivo. Ha iniziato da giovanissimo ad operare nel campo dello spettacolo e della radio come deejay e speaker radiofonico in Puglia. Nel settembre del 1990 il debutto in televisione come corrispondente dalla Puglia per la «redazione sport» di “Pressing”, rotocalco sportivo a quel tempo in onda su Italia 1. L’anno successivo il trasferimento a Milano per entrare, come giornalista, nella «redazione sportiva» di “Videonews” (testata giornalistica, indipendente dai tre telegiornali delle reti Mediaset, che a quel tempo si occupava solamente di sport). Nel 1993 Brindisi è passato alla redazione di “Studio Aperto”, dove ha condotto a più riprese tutte le edizioni del telegiornale. Nel 2000 (sotto la direzione di Paolo Liguori e poi di Mario Giordano) è divenuto il «capo della redazione romana» di “Studio Aperto”. Nel 2001 il passaggio al Tg5, dove ha assunto l’incarico di capo della redazione Internet. Nel novembre 2011 Brindisi, dopo molti anni passati a Roma, è tornato a Milano passando alla nuova testata giornalistica “News Mediaset”, diventando uno dei conduttori dei notiziari e delle rubriche di TGcom24. A seguire il Tg4 e la nuova edizione di “Dentro la notizia”.

Dal 3 agosto al 4 settembre 2015 ha condotto “Dalla vostra parte… anche d’estate”, versione estiva di “Dalla vostra parte”, in sostituzione a Paolo Del Debbio, ottenendo un ottimo riscontro di pubblico. È stata poi la volta della trasmissione “Stasera Italia” (erede di “Dalla vostra parte”). Dal 7 aprile 2021 è al timone, come dicevamo in apertura, del programma “Zona bianca”.

È felicemente sposato

Vive con la sua famiglia a Roma. È assai riservato: sappiamo però che il conduttore è felicemente sposato. Sua moglie si chiama Annamaria ed è una collega. Poco avvezzo ai social, Giuseppe Brindisi ha soltanto un profilo twitter.