Da qualche ora girano sul web gli scatti del premier Giuseppe Conte in spiaggia con la sua Olivia Paladino: fuga romantica al mare per il presidente del Consiglio e la sua dolce metà. Il servizio esclusivo su “Diva e Donna”, disponibile in edicola a partire da oggi, mercoledì 5 agosto 2020. Secondo quanto riportato da ‘Libero Quotidiano’ “le foto rubate del premier che si gode un po’ di relax con la sua compagna pare siano state pagate a peso d’oro, dopo essere state oggetto di una forte concorrenza”.

Giuseppe Conte mare: le foto in spiaggia “pagate a peso d’oro” con Olivia Paladino

Ad ogni modo sui principali giornali di gossip campeggiano al momento soltanto due istantanee. Nella prima foto Conte seduto sulla spiaggia al fianco di Olivia Paladino, la quale sfoggia una tintarella più che accettabile. Al contrario del premier, che nelle scorse settimane visti gli impegni politici, non ha avuto tempo per concedersi bagni di sole e relax. Nella seconda foto, invece, Conte è in mare da solo: il “professore prestato alla politica” indossa un enorme costume azzurro con laccetti. Il presidente del Consiglio appare piuttosto infreddolito: il mare gli piace sì o no?

Lontani dal gossip: vederli insieme non è così frequente

La coppia, come specifica ‘Il Gazzettino’ ha soggiornato all’Hotel Punta Rossa di San Felice Circeo. Vederli insieme non è così frequente, anzi è una cosa abbastanza rara: assai riservati e schivi, Conte e la Paladino si tengono lontano dai riflettori. L’intesa tra i due però pare molto forte, l’unione è solida. Una foto li mostra, infatti, teneramente abbracciati intenti a guardare l’orizzonte. La “first lady”, figlia di Cesare Paladino, imprenditore nel campo alberghiero (suo è l’Hotel Plaza, a Roma) e dell’attrice svedese Ewa Aulin, ha una figlia di 12 anni, Eva. Anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha un ragazzo di 12 anni. Si chiama Niccolò ed è frutto dell’amore con la ex compagna Valentina Fico. Leggi anche l’articolo —> Salvini e Francesca Verdini beccati al mare: il leader della Lega dimagrito in vista dell’estate