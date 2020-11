Questa sera, 6 Novembre 2020, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Il reality come sempre sarà condotto da Alfonso Signorini, il quale verrà affiancato dai due super opinionisti del programma: Antonella Elia e Pupo. Anche stasera non mancheranno dei colpi di scena. Poche ore fa sulla pagina ufficiale del reality su Instagram la redazione ha comunicato l’annullamento del televoto poiché sono stati presi dei provvedimenti disciplinari nei confronti di un concorrente. Inoltre, sempre il GFVip 5, ha fatto sapere ai fan che nella casa più spiata d’Italia entreranno altri due nuovi protagonisti. Dunque una puntata assolutamente da non perdere e che potrete poi rivivere anche su Mediastplay.

Grande Fratello Vip 5, televoto annullato: chi è il concorrente a rischio?

Sulla pagina del Grande Fratello Vip 5 si legge: «l televoto è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Nella puntata di domani, Venerdì 6 Novembre, tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite SMS nella sessione annullata verranno rimborsati». Chi sarà il Vip a rischio? Visto quanto accaduto nella puntata di lunedì scorso, il concorrente che potrebbe subire un’eventuale squalifica potrebbe essere Francesco Oppini a causa delle sue battute infici sulle donne. Oltre al figlio di Alba Parietti, potrebbe essere a rischio anche la contessa Patrizia De Blanck, la quale spesso prende degli “scivoloni”. Inoltre i coinquilini per tutta la settimana si sono lamentati anche del suo carattere un po’ fuori dagli schemi. Poi ci sarebbe la questione anche della presunta bestemmia pronunciata da Paolo Brosio. Infine, anche Adrea Zelletta potrebbe essere a rischio in quanto ha rivelato alcune cose accadute all’esterno della casa, dopo la sua uscita momentanea per motivi personali. Per ora però non resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire cosa accadrà.

Due nuovi ingressi

Finalmente, dopo tanta attesa, questa sera entreranno nella casa più spiata d’Italia due nuovi concorrenti. Il Grande Fratello Vip 5 ha comunicato il loro ingresso attraverso la sua pagina ufficiale Instagram. La prima a varcare la soglia della famosa porta rossa di cinecittà sarà Giulia Salemi, il GFVip ha descritto così il suo debutto nel reality: «Ingresso Power…Pronti per questa sera? Le new entry potrebbero portare scompiglio nella Casa di #GFVIP». Invece, Stefano Bettarini è stato annunciato così: «Un ritorno esplosivo in Casa…Questo potrebbe comportare anche un ritorno di fiamma?» A questo punto non resta che sintonizzarsi su Canale 5 alle ore 21.25 per seguire la diretta, che molto probabilmente sarà esplosiva. >> Altre News sul mondo dello spettacolo