Emilia-Romagna, come ottenere il green pass in modo semplice e veloce

Con le ultime direttive, il Governo ha deciso di estendere l’utilizzo del certificato verde. C’è un modo molto semplice per ottenere il green pass in Emilia Romagna: basterà utilizzare il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.

Green pass in Emilia Romagna come richiederlo

Dal prossimo 6 agosto il green pass diventerà obbligatorio per svolgere molte attività. Il certificato verde permetterà di accedere gli spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive. Con il certificato si potranno visitare mostre e musei, frequentare bar e ristoranti al chiuso. Sono tre le condizioni che permettono di ottenere il green pass: aver effettuato un tampone molecolare o antigenico recente con esito negativo, che avrà una validità di 48 ore. Potrà richiedere il green pass anche chi è guarito dall’infezione o ha ottenuto due dosi di vaccino.

L’assessore alle politiche per la salute, Raffaele Donini, ha sottolineato l’importanza di avere il green pass. “È lo strumento più efficace per il ritorno alla normalità ed evitare altre chiusure. La facilità con cui i cittadini potranno scaricare il green pass, utilizzando uno strumento come il Fascicolo sanitario, a cui sono già abituati, potrà essere di grande aiuto per dotarsi di questa certificazione – ha precisato l’assessore -. È uno strumento utile, direi necessario, se vogliamo guardare con serenità ai prossimi mesi, evitando di dover gettare a mare i sacrifici che abbiamo fatto in questo anno e mezzo di pandemia”.

Green pass Emilia Romagna: come averlo

Il green pass è un documento digitale o eventualmente cartaceo, che viene rilasciato in Italia solo attraverso il Ministero della Salute. Il documento contiene un QR Code e un sigillo elettronico qualificato. Ma come posso ottenerlo? Tutti i dati riguardo alla salute di un cittadino dell'Emilia-Romagna sono registrati nel Fascicolo Sanitario Elettronico sul sito www.fascicolo-sanitario.it. Per accedere bisogna possedere delle credenziali. Il cittadino può raggiungere il sito anche dall'homepage di ER Salute, il sito del Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna: http://salute.regione.emilia- romagna.it. Sul sito del fascicolo Sanitario vengono caricati tutti i dati sulla salute: visite mediche, appuntamenti e appunto il green pass. Da qui è possibile scaricare ed eventualmente stampare il certificato.