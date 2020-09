Gregoretti, Matteo Salvini: «Sono disposto ad accettare una condanna»

«Avrò anche un processo per Open Arms? Difendere confini e leggi non era mio diritto, ma mio dovere, non da ministro ma da cittadino». Queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini a “Radio 24”. L’ex ministro dell’Interno ribadisce quella che sarà la sua linea difensiva al processo del 3 ottobre 2020 a Catania per il caso Gregoretti. «Sono disposto ad accettare una eventuale condanna? Ho piena fiducia nei magistrati», ha affermato il segretario del Carroccio.

«Avevo fatto una promessa agli italiani. Ho agito con l’accordo del governo, sono assolutamente tranquillo», ha dichiarato Salvini alludendo alla difesa dei confini. Non sarà solo in Sicilia il ‘Capitano’, come lo chiamano i suoi. A Catania, in concomitanza con la prima udienza, sono stati precettati oltre 200 leghisti per due giorni di convegni e seminari. Una dimostrazione di unità, solidarietà con il capo e la forza politica. Il leader dei Verdi ha già depositato la memoria difensiva: si tratta di 55 pagine in cui si chiede il non luogo a procedere rispetto all’accusa di sequestro di persona aggravato dei 135 migranti a bordo della nave, rimasta al largo per giorni nel luglio 2019, che potrebbe condurre ad una condanna fino a 15 anni di reclusione.

Emergenza Covid e misure da adottare: «Io riaprirei gli stadi con il 25% di capienza. Mi sembra una cosa ragionevole»

Nel corso del suo intervento a "Radio 24" Matteo Salvini ha commentato anche i dati delle elezioni appena passate: «Abbiamo perso in Toscana con il 40%, in Puglia e Campania si sarebbe potuto fare di più come squadra, ma dagli errori si può imparare, ma sono abbastanza soddisfatto». E sul cambio ai vertici del partito, con l'arrivo della nuova segreteria politica, il senatore ha detto: «Sono abituato a delegare, lo faremo sempre di più». A proposito del Coronavirus e le misure da adottare in questi mesi il segretario del Carroccio ha affermato: «Io riaprirei gli stadi con il 25% di capienza. Mi sembra una cosa ragionevole, non vedo dove sia il problema. Al gran premio di motociclismo, a Misano, sono entrate 10 mila persone e si sono divertite».