Estate super impegnativa quella di Guendalina Canessa che tra un soggiorno e l’altro delizia Instagram ornando del suo splendore il fascino dei luoghi visitati. Il costume sembra essere la sua mise ideale, e anche la più apprezzata dai followers. Che nell’ultimo scatto godono di una visione a figura intera tra curve sinuose e pelle dorata. Dalla Costa Smeralda alle acque cristalline della Puglia, l’ex gieffina non si fa mancare divertimento e relax in questa stagione un po’ anomala e in parte condizionata dalle restrizioni del coronavirus.

Guendalina Canessa Instagram: in equilibrio sull’altalena affascina

Si rifocillano i seguaci di Guendalina, immergendosi nell’ormai risaputa ‘leggerezza’ dell’influencer da quasi 650 mila followers. “Domani si riparte… – scrive lei aggiornando il social – destinazione Puglia… la ragazza sull’altalena e con la valigia”. ‘Nomade’ e intraprendente, la Canessa si lascia immortalare in punta di piedi su un’altalena. Un lungo caftano nero cadendo sulle spalle apre la vista al costume sottostante. E a ciò che esso contiene. Forme esuberanti celate dai disegni in un vedo-non vedo piuttosto intrigante.

Complimenti a iosa, poi la stoccata!

I commenti si susseguono: fonte d’ispirazione fashion, Guendalina non delude mai le aspettative. Che siano quelle delle donne a caccia di outfit da copiare o quelle dei maschietti sempre più ghiotti di immagini accattivanti. “Bellissima... – si legge tra gli altri – raffinata… mai volgare… una bella donna”, “Aiutoo – dicono spaesati da tanta avvenenza – ma la bellezza??”, “Divina”. L’immagine della Canessa mette tutti d’accordo, o quasi. Scorrendo tra i commenti al post, non può non balzare all’occhio la nota singolare – e anche un po’ pungente – di un utente: “Ma chi sei, – chiede ‘insaporendo’ il tutto con non poca irriverenza – Ivana Spagna invecchiata?”. >> Elena Barolo costume rosso fuoco in Costa Smeralda, senza filtri mostra la cellulite: «Sono normale»