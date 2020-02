Sul piccolo schermo la vediamo oggi in veste di opinionista per diverse trasmissioni televisive, ma è su Instagram che Hoara Borselli rivela i particolari più ‘intimi’ della sua persona. Quarantatreenne viareggina, Hoara ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo sin da giovanissima, quando – ignara dell’iscrizione della sorella ad un concorso – fu chiamata appena sedicenne a parteciparvi. Da allora la carriera di fotomodella fece da apripista ai ruoli di conduttrice prima e attrice poi.

Hoara Borselli Instagram, abbandonata nel body rosso accende il social

Volto amatissimo di fiction come Grandi domani, Centovetrine e Provaci ancora prof 2, la Borselli è oggi altrettanto apprezzata nei suoi interventi in programmi di approfondimento come Non è l’Arena e Quarta Repubblica. Viso d’angelo incorniciato dai lunghi capelli biondi, forme sinuose, la Borselli – a telecamere spente – mantiene il filo con il pubblico attraverso il profilo Instagram seguito da oltre 130 mila followers. È proprio qui che, nelle ultime ore, ha deliziato gli ammiratori con uno scatto ravvicinato. “Dettagli”, la didascalia dell’immagine non è casuale. “E che dettagli…”, l’entusiasmo dei fan è alle stelle.

“Mondiale”, “Favolosa”, “Superlativa”

Accarezzata da un body in ciniglia nelle più accese sfumature del rosso, la Borselli si mostra sdraiata e super sensuale. Baciata dalla luce, Hoara è abbandonata di profilo: l’arricciatura dell’indumento crea morbide onde sul corpo dell’attrice, mentre la scollatura e l’alta sgambatura svelano schiena e fianchi, rivelando la sinuosità delle forme. “Onde”, “Booommm”, è un’esplosione di passione. “Non sei una donna, – precisa qualcuno – sei una dea scesa dall’Olimpo. Non si può nemmeno avere pensieri impuri su di te, offenderemmo ciò che sei. Una donna su un piedistallo da ammirare con enfasi e ammirazione estetica”. E poi pioggia di aggettivi: “Mamma che sexy”, “Mondiale”, “Favolosa”, “Il rosso ti venera”, “Bomba”, “Superlativa”.

Leggi anche —> Stella Bossari Instagram, gambe lunghissime nella mini gonna in pelle: «Desiderabile in loop»