Si ritaglia un attimo di serietà tra risate e divertimento sotto il sole della Sardegna per smentire le voci sul presunto flirt con Anna Safroncik: Ignazio Moser rompe il silenzio su Instagram per cercare di arginare il gossip che suo malgrado lo ha visto protagonista. Rimbalzata da giorni sui settimanali e in rete, la notizia dell’allontanamento del ciclista con l’attrice ucraina dal noto locale sardo ha fatto davvero il giro del Belpaese.

Ignazio Moser e Anna Safroncik: l’ex ciclista rompe il silenzio sul social

A darne per primo l’indiscrezione il magazine Oggi attraverso le pagine del proprio sito: “È ufficialmente terminata la relazione sentimentale tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. – si leggeva sul periodico – Dopo i continui litigi, l’ultimo plateale in una discoteca di Porto Cervo, i due si sono detti addio. Tuttavia, Ignazio pare sia stato già beccato insieme all’attrice Anna Safroncik”. “Ignazio ha lasciato il Billionaire in compagnia dell’attrice Anna Safroncik – incalzava il settimanale insinuando un dopo cena bollente – con cui sarebbe scoppiata una passione travolgente e scatenata. Solo un fuoco di paglia o l’inizio di un nuovo amore? Ah, saperlo”.

A rendere nota la sua verità è oggi proprio Moser. A petto nudo in terra sarda, l’ex ciclista noto alle cronache del gossip per la partecipazione al Grance Fratello Vip e la conseguente storia d’amore con Cecilia Rodriguez nata proprio sotto l’occhio vigile delle telecamere, affronta l’argomento senza troppi giri di parole: “Allora, – interviene Ignazio un po’ irritato – sono alcuni giorni che stanno girando delle notizie che chiamare false è poco. Sono delle gran pu*****te. Chiedo a tutti questi personaggi di informarsi un pochino meglio prima di scrivere delle cose. E quando ci sarà qualcosa da dire, ve lo dirò io. Buone vacanze”. Nessuna menzione specifica, ma il riferimento sembrerebbe palese. >> Anna Safroncik oggi, ‘armi pesanti’ per sedurre Moser, imponente a bordo piscina: «Qualità e classe!»