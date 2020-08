Mentre impazza il nuovo gossip dell’estate su Anna Safroncik e Ignazio Moser, l’attrice ucraina si immortala in tutta la sua meraviglia in immagini da sogno in cui appare statuaria. E non si trattiene dal condividerla con il seguito di Instagram, impazzito in cerca di conferme sulla presunta notte di follia con il giovane Moser, fidanzatissimo fino a qualche settimana fa con la piccola delle Rodriguez. Occhi di ghiaccio bucano l’obiettivo quando lo sguardo non è celato dalle lenti scure: nasconderà qualche segreto?

Anna Safroncik oggi: in grande spolvero a bordo piscina sotto il sole della Sardegna

La notizia ha fatto il giro di siti e settimanali: Ignazio dopo un ennesimo litigio con Cecilia sarebbe stato avvistato con Anna con la quale – riportava Oggi – “sarebbe scoppiata una passione travolgente e scatenata”. Difficile, d’altra parte, resistere al fascino della Safroncik. La prova tra gli ultimi scatti. Due pezzi colorato e piscina immersa nel verde sono solo i dettagli aggiuntivi di un capolavoro già scolpito dall’opera di Madre Natura. Imponente, poi sdraiata a bordo vasca, poi divertita a giocare con l’acqua: la Sardegna fa da scenario alle pose dell’attrice. E chissà forse anche alla nascita di un nuovo amore.

“Che fisico strepitoso, bellissima donna”

In attesa che i rumors sulla presunta liaison nascente tra Anna e Moser siano confermati (o smentiti), qualcuno non ha dubbi: “Lui – si legge tra i commenti all’ultimo post della Safroncik – farebbe un salto di qualità e di classe notevole!”. L’avvenenza di Anna conquista pienamente: “Che fisico strepitoso, bellissima donna”, “Sei il top”, “Splendida è dir poco, Anna sei uno spettacolo”, “Una donna incantevole, di classe e piena di fascino”. “Che fisico che hai spolverato!”, esclamano ironici e incantati. “Che schianto”. >> Raffaella Fico Instagram tubino rosso ricco di ‘tornanti’, divismo alle stelle: «Fascino graffiante»