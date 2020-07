La piccola di casa Rodriguez nello scatto in questione indossa una giacca aperta e lascia intravedere il seno nudo e libero. I pantaloni del tailleur hanno un taglio maschile, il make up è marcatissimo. Guarda davanti a sé con espressione fiera e seducente, il pollice è infilato nella cintura dei pantaloni. Ignazio Moser è completamente nudo in piedi accanto a lei. Poggia la mano aperta su quella della sua amata, sono bellissimi. Lui è a dir poco statuario. Fotografato di profilo, il gluteo sodo e nudo è perfettamente in vista.

Cecilia e Ignazio: coppia focosa e appassionata

La didascalia che accompagna la foto da quasi 150mila like è questa: “Il tuo nudo corpo dovrebbe appartenere solo a chi amerà la tua nuda anima”. Anche Ignazio Moser ha condiviso la medesima foto sul suo profilo Instagram, allegandoci queste parole: “Alle anime nude non importa dei vestiti”. I followers della coppia sono andati in tilt. In tanti hanno apprezzato la bellezza della immagine artistica, dei soggetti ritratti ma soprattutto dell’autenticità del loro amore. Durante la quarantena Cecilia e Ignazio hanno vissuto insieme in Trentino, nella tenuta della famiglia Moser, e il loro rapporto – contrariamente da quello di Belén e Stefano – ne è uscito fortificato. Fanno coppia fissa da quasi tre anni; Cecilia e Ignazio fanno sognare chi li guarda, il loro amore è degno di un romanzo! Potrebbe interessarti anche —> Justine Mattera in trikini bianco trasparente: solo due fasce sui seni turgidi

(Tutte le foto sono tratte dal profilo Instagram ufficiale di Cecilia Rodriguez)