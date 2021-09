Questa notte uno sfortunato evento ha colpito un bellissimo rifugio abruzzese. Proprio una radio locale, Radio 1 Abruzzo dà la notizia. Nella località di Fonte Vetica è scoppiato un terribile incendio che ha completamente distrutto la struttura. C’è voluta tutta la notte e quattro squadre di vigili del fuoco per domare le fiamme, spente soltanto intorno alle 10 di questa mattina.

Incendio Fonte Vetica rifugio in fiamme: era appena stato ristrutturato

L’incendio è scoppiato dopo mezzanotte e il Comando di L’Aquila, vista la gravità della situazione, ha mandato sul posto ben quattro mezzi. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono andate avanti tutta la notte e i pompieri hanno finito intorno alle 10 di questa mattina. Ora la situazione sembra essere sotto controllo ma i danni causati dalle fiamme sono ingenti. I vigili del fuoco hanno svolto un grande lavoro visto anche il luogo difficile da raggiungere. Il rifugio in questione si trova a Madonnina Fonte Vetica, nel Comune di Castel del Monte, in un incantevole paesaggio negli appennini abruzzesi.

Le cause dell’incendio scoppiato nel rifugio di Fonte Vetica

Non si sanno ancora le cause dell'incendio scoppiato la scorsa notte, ciò che è certo per ora è che il punto di partenza delle fiamme fosse la cucina. Dà lì in un attimo hanno avvolto l'intera struttura: dai piani superiori agli arredi, tutti rigorosamente in legno. Della struttura non è rimasto nulla, le fiamme hanno distrutto tutto: era appena stata ristrutturata. Fortunatamente ieri sera il rifugio non ospitava alcun turista, quindi l'incendio non ha causato feriti.