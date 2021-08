Incendio La Spezia Framura, è stata una notte di paura per gli abitanti dell’estremo levante ligure a causa di un vasto incendio divampato nell’entroterra tra Deiva Marina e Bonassola, nel comune di Framura. E nella notte il super lavoro dei Vigili del Fuoco accorsi da mezza Liguria ha impedito che la situazione degenerasse. Stamattina l’incendio non risulta tuttavia essere ancora domato. (Continua a leggere dopo la foto)

Incendio La Spezia Framura: la situazione oggi, lunedì 16 agosto 2021

Con la luce dell’alba sono riprese le operazioni aeree di spegnimento con due elicotteri dell’antincendio boschivo della Regione Liguria insieme al velivolo canadair arrivato dall’Umbria. Nella notte i Vigili del Fuoco sono stati impegnati anche in altre aree del levante ligure, in particolare a Chiavari dove per spegnere un incendio nel vicino entroterra sono state necessarie oltre quattro ore d’intervento.

7.600 #vigilidelfuoco in servizio #oggi, una forza per la sicurezza di tutti. Aiutiamoli a non lavorare mantenendo comportamenti sicuri, stando soprattuto attenti a non sviluppare #incendi. Buon #Ferragosto #Italia! Leggi i dati completi https://t.co/XTTqAEB4Bf pic.twitter.com/GQqOevIuJ5 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 15, 2021

Il mezzo aereo attivo a Framura ha già effettuato alcuni lanci nel tardo pomeriggio di ieri. E’ stato messo a disposizione dal Coordinamento operativo aereo unificato presso il dipartimento nazionale della Protezione civile su richiesta della sala operativa unificata permanente di Regione Liguria. Secondo le ultime notizie disponibili l’incendio ora sarebbe sotto controllo e dovrebbe essere domato entro la mattinata di oggi, lunedì 16 agosto 2021.