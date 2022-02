Tragico incidente a Reggio Calabria nella notte: nello scontro muore una persona

in

Questa notte, sulla strada statale 106 Tre Jonica, a Reggio Calabria, si è verificato un tragico incidente mortale. Lo scontro ha coinvolto cinque veicoli, e nell’impatto una persona ha perso la vita, mentre un’altra è rimasta ferita. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico in tutte e due le direzioni per alcune ore.

Incidente Reggio Calabria: nello scontro coinvolte cinque auto

Le cause dell’incidente avvenuto sulla strada statale di Reggio Calabria sono ancora in fase di accertamento. Secondo quanto appreso fino adesso, il sinistro ha coinvolto cinque auto, nell’impatto una persona ha perso la vita, mentre un’altra è rimasta ferita. Immediatamente sono arrivati sul posto le forze dell’ordine e i soccorritori del 118. Inoltre, è giunto anche il personale dell’Anas che ha provveduto a pulire l’asfalto dai detriti e rimettere in sicurezza la strada

Ci sono volute parecchie ore prima di riuscire a ristabilire il traffico. Da poco, infatti, è stata riaperta la strada SS 106 all’altezza di Ravagnese, a Reggio Calabria, dopo la chiusura causata dal terribile scontro. >> Tutte le notizie di UrbanPost

