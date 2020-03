Irene Cristinzio scomparsa in Sardegna: la professoressa in pensione inghiottita da un silenzio straziante ma la famiglia ancora spera di poterla riabbracciare. Uscita di casa per fare la sua consueta passeggiata, la 64enne non ha più fatto ritorno. Orosei, il tranquillo paesino ogliastrino in provincia di Nuoro, custodisce il mistero di questa donna.

Irene scomparsa in Sardegna: inghiottita da un silenzio straziante durante una passeggiata

Irene la mattina dell’11 luglio 2013 era uscita portando con sé i suoi due telefoni cellulari. Disse al figlio “Ci vediamo alle 8:30” ma all’appuntamento non è mai arrivata. Una vita specchiata quella della professoressa in pensione ed una scomparsa misteriosa che ad oggi non ha ancora trovato soluzione. Sulla pagina Facebook Ritroviamo Irene lo scorso 12 febbraio, giorno del compleanno della donna, i familiari hanno pubblicato questo straziante messaggio: “Buon compleanno mamma. Un altro senza te. Un altro senza risposte. Un altro giorno che si chiude con le stesse domande: mamma dove sei? Cosa è successo in quella mattina dell’11 luglio 2013? Chi ha interrotto la tua camminata? La speranza è che il nostro amore, i nostri abbracci, ti giungano lì…dove sei rimasta intrappolata….nella terra degli scomparsi”.

Irene Cristinzio la scheda di Chi l’ha visto?

Sesso:F

Età:64 (al momento della scomparsa)

Corporatura:normale

Statura:163

Occhi:castani

Capelli:biondi

Abbigliamento:Maglia chiara, pantaloni bianchi sotto il ginocchio, scarpe marca “Hogan” chiare. Una pochette contenente due cellulari

Scomparso da:Orosei (Nuoro)

Data della scomparsa:11/07/2013

Data pubblicazione:16/07/2013