L’Isola dei famosi 2021 è finita già da qualche settimana, eppure se ne continua a parlare. Segno che l’interesse del pubblico per il reality show non si è smorzato del tutto. Tra i concorrenti di questa edizione c’era anche Isolde Kostner, ex sciatrice alpina italiana, specialista delle gare di velocità (discesa libera e supergigante), la quale è stata leader per ben 5 volte consecutive. È stata eliminata in semifinale in un televoto di ripescaggio contro Beatrice Marchetti. In un’intervista la Kostner si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Risultato? Una “bordata” all’Isola 2021.

“Isola 2021”, Isolde Kostner svela retroscena choc: «La redazione ci istigava…»

A vincere l’ultima edizione dell’Isola dei famosi lo youtuber napoletano Awed. La finalissima del reality show condotto da Ilary Blasi e con opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, è andata in onda lunedì 7 giugno su Canale 5. Per la prima volta nella storia del programma, il naufrago è stato annunciato direttamente in Honduras. Questo proprio per rispettare le normative anti Covid, che avrebbero richiesto un periodo di quarantena. Secondo posto per la comica Valentina Persia, per tanti la vincitrice morale di quest’edizione. Medaglia di bronzo per l’ex tronista di “Uomini e donne” Andrea Cerioli, entrato a gioco avviato. Come dicevamo in apertura, tra i concorrenti del reality più amati, anche Isolde Kostner, che in un’intervista concessa al “Corriere del Veneto”, ha parlato della sua lunga permanenza in Honduras. E non ha risparmiato una frecciatina al programma in onda su Canale 5. Di che si tratta? Presto detto.

La stoccata al reality show di Canale 5

Al “Corriere del Veneto” Isolde Kostner ha ammesso: «Ho avuto spesso l’impressione che la redazione avesse interesse a istigare o riportare in auge le discussioni che si erano smorzate, facendo riascoltare i “confessionali” per dare slancio alla diretta. Sapevo che stavo partecipando a un gioco con regole precise che ho imparato abbastanza in fretta e questo faceva sì che la trasmissione non fosse mai noiosa». Cosa le è mancato di più oltre al cibo? Un asciugamano. «Dovevamo sempre lavarci nelle ore più calde se volevamo asciugarci, i primi tempi avrei voluto un asciugamano», ha confessato l’ex naufraga. Leggi anche l’articolo —> Isola dei Famosi 2021, Ignazio Moser si commuove parlando di suo padre: «È sempre stato molto duro con me»