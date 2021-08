Italia-Bulgaria, dove vederla e probabili formazioni: tutto sul match di giovedì 2 settembre

Torna in campo la Nazionale Italiana di Roberto Mancini. La formazione azzurra, laureatasi campione d’Europa lo scorso 11 luglio grazie alla vittoria in finale ai calci di rigore contro l’Inghilterra, deve affrontare la fase a girino valida per la qualificazione al Mondiale 2022, in programma in Qatar. La prima squadra da battere è la Bulgaria. Il match andrà in scena il 2 settembre 2021 a partire dalle ore 20.45 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze. Al momento l’Italia è prima nel girone C con 9 punti e la Bulgaria, invece, è quarta con un punto. Scopriamo insieme dove vedere Italia-Bulgaria e le probabili formazioni.

Italia-Bulgaria, dove vederla in Tv

Dopo un’estate chiusa con la vittoria dell’Europeo, gli azzurri di Roberto Mancini tornano in campo. In programma c’è infatti Italia-Bulgaria, sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. Gli azzurri al momento sono in testa al girone C con 9 punti, con 3 lunghezze di vantaggio sulla Svizzera che però ha una gara in meno. Seguono Irlanda del Nord e Bulgaria con un punto e la Lituania a zero punti. Dove si potrà vedere in Tv lo scontro tra Italia-Bulgaria? Il match sarà visibile in chiaro su Rai1. Oltre alla diretta televisiva, c’è la possibilità di guardare Italia-Bulgaria in streaming grazie a RaiPlay.

Le probabili formazioni

Il match tra Italia-Bulgaria sarà valido per la fase a gironi delle qualificazioni per il Mondiale 2022. Le due squadre sono pronte a scendere in campo per lottare fino all’ultimo secondo. Mancini riparte dal 4-3-3 che ha regalato tante soddisfazioni negli ultimi anni e soprattutto agli Europei. Purtroppo nella sua formazioni ci saranno nuovi protagonisti a causa degli infortuni di Lazzari e Belotti, i quali sono tornati a casa. Nel frattempo il Mister ha chiamato Calabria del Milan al posto del centrocampista della Lazio. La Bulgaria risponde con un 4-4-2, compatto in fase difensiva e pronto a ripartire. Ecco le probabili formazioni in campo: