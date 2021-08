Dopo aver vinto il titolo di campioni d’Europa, i calciatori della Nazionale italiana sono pronti di nuovo a scendere in campo per cercare di qualificarsi per il Mondiale 2022. La squadra azzurra di Roberto Mancini dovrà sfidare sul campo Bulgaria, Svizzera e Lituania. Le partite verranno disputate precisamente il 2, il 5 e l’8 settembre 2021. Nella serata di ieri, 27 Agosto 2021, il Mister ha comunicato la lista ufficiale dei calciatori convocati per questa nuova e incredibile avventura. Tante le riconferme, come cita un vecchio proverbio “squadra che vince non si cambia”, ma il Mister ha sconvolto i tifosi con alcune novità molto interessanti. La Nazionale che cercherà di conquistare il Qatar avrà in particolare una new entry che lascerà sicuramente il segno.

Nazionale italiana, i convocati ufficiali di Mancini: tra le novità l’arrivo di Scamacca

Il prossimo obiettivo della Nazionale azzurra è quello di qualificarsi in Qatar. L’allenatore italiano Roberto Mancini per le tre partite di qualificazione ai Mondiali 2022, contro Bulgaria, Svizzera e Lituania, ha convocato 34 giocatori. Torna in gruppo Nicolò Zaniolo, dopo l’anno di stop per infortunio ed è da registrare la prima volta in azzurro per Gianluca Scamacca. Da segnalare anche la presenza di Florenzi, come unico rappresentante, del Milan. Mancini per il Mondiale 2022 recupera Sensi, Pellegrini e Zaniolo. Ma non il portiere Cragno che s’è fermato e potrebbe restare fermo a lungo. Al suo posto ritorna Gollini. Contro la Bulgaria il Ct non avrà Locatelli squalificato, mentre Bernardeschi, Pessina e Pellegrini sono diffidati. Scopriamo ora nel dettaglio i nomi dei 34 convocati ufficiali della Nazionale italiana.

La lista degli azzurri di Mancini

Nella lista dei 34 giocatori convocati di Mancini tra i portieri compaiono: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa) Tra i difensori ci sono: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Rafael Toloi (Atalanta). Al centrocampo: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma). Infine, l'attacco è composto da Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Everton), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo).