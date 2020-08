La moglie del calciatore della Lazio Ciro Immobile, Jessica Melena, ha un forte seguito su Instagram. Il suo profilo social ha oltre 976 mila followers, i quali ogni giorno si lasciano incantare dalle sue mille avventure. Poche ore fa la bellissima Jessica ha pensato bene di condividere con loro alcuni momenti della sua estate 2020 e così ha postato una sua foto in barca che ha lasciato tutti quanti senza parole. L’influencer ha un fisico talmente perfetto da sembrare scolpito nel marmo, praticamente impossibile da ignorare. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti.

Jessica Melena Instagram: ammaliante in costume

Lady Immobile ha deciso di movimentare la giornata dei suoi followers con uno scatto decisamente sensuale. Il giro in barca di Jessica Melena ha catturato immediatamente l’attenzione dei fan. L’influencer con indosso un costume a due pezzi microscopico è qualcosa di indescrivibile. Il bikini a triangolo fucsia mette in bella mostra il suo generoso “davanzale”, regalando così uno spettacolo unico ai suoi numerosi ammiratori. Anche le sue gambe perfette non sono passate minimamente inosservate. Inoltre, la sua pelle abbronzata e la sua espressione sognante, con lo sguardo nascosto dagli occhiali da sole, rendono l’immagine qualcosa di indimenticabile. Non c’è nulla da fare, Jessica è la donna ideale e in molti nutrono una profonda invidia per Ciro Immobile.

I commenti dei followers

L’affascinante Jessica Melena con la sua foto intrigante in bikini ha regalato ottimi spunti alla fantasia dei suoi ammiratori. Un fan ha scritto: «Due palloni d’oro per Ciro» e un altro ha immediatamente aggiunto: «Il nostro fenomeno ha la donna più bella del mondo!» Viste le tre gravidanze che che Jessica ha avuto, un ammiratore ha detto: «Come fai ad avere questo fisico è un mistero!» Davanti alla sua silhouette perfetta in molti le hanno scritto: «Fortunato il nostro guerriero!» Un follower monello ha commentato: «Sei la fine del mondo…Bisogna aggiornare le statistiche: 38 goal di Immobile!» Infine, è arrivato anche il commento del calciatore: «A bonazza!» >> Altri Gossip

Foto prese dal profilo ufficiale Instagram di Jessica Melena (@jessicamelena)