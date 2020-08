Il calcio italiano è in pausa per poter ricaricare le batterie prima della ripresa a Settembre. I vari calciatori in questi giorni si stanno godendo le vacanze insieme alle loro famiglie. Poche ore fa su Instagram Jessica Melena ha deciso di condividere con i fan un momento della sua estate con il marito Ciro Immobile, attaccante della Lazio. L’influencer e il calciatore hanno improvvisato un balletto super divertente a bordo della loro barca. L’esibizione non è passata inosservata agli occhi dei suoi followers, i quali immediatamente hanno invaso il post di like e commenti. In molti preferiscono il Ciro Immobile calciatore a quello in veste da ballerino.

Jessica Melena Instagram: il balletto con Immobile incuriosisce i fan

La bellissima Jessica Melena poche ore fa ha postato un breve video sul suo profilo Instagram nel quale la si vede ballare insieme a suo marito Ciro Immobile. Lady Immobile ha descritto così il suo post: «Un po’ scoordinati, ma tutto ok». Dal filmato si vede Jessica seguire perfettamente il ritmo della musica e Ciro improvvisare più di qualche passo. Dopo aver osservato con attenzione le sue doti da ballerino, si può affermare quasi con certezza che l’ambiente naturale di Immobile sia il campo da calcio e non la pista da ballo. Nonostante tutto però i followers hanno apprezzato moltissimo l’impegno del calciatore, il quale ha regalato loro un momento di spensieratezza. Il post è stato bombardato di messaggi. La fantasia dei fan ha raggiunto livelli inimmaginabili.

I commenti dei followers

L’affascinante Jessica Melena con il suo balletto divertente insieme a Ciro Immobile ha regalato ottimi spunti alla fantasia dei suoi ammiratori. Un fan ha scritto: «Lascia perdere Ciro, non fa per te» e un altro ha immediatamente aggiunto: «Non fa per te Ciro! Continua a giocare a calcio!» Un ammiratore ha detto: «Ciro è un paletto… Jessica meno male ci sei tu!» Davanti all’insuperabile bellezza di Jessica in molti hanno scritto: «Ora capisco perché Ciro abbia così tanta voglia di fare figli!» Un follower monello ha commentato: «Jessica sei tanta roba!» Infine, un fan le ha detto: «La vera bomber sei tu Jessica!» >> Altri Gossip

