La moglie del calciatore della Lazio Ciro Immobile, Jessica Melena, ha deciso di dare il via alla sua estate 2020 con uno scatto a dir poco sensazionale. La foto dell’influencer in bikini ha completamente lasciato a bocca aperta tutti i suoi oltre 935 mila followers, i quali davanti ad uno spettacolo del genere hanno completamente perso l’uso della ragione. Jessica, nonostante abbia affrontato tre gravidanze, ha un fisico talmente perfetto da sembrare scolpito nel marmo, per non parlare poi delle sue curve da urlo. Per Lady Immobile solo complimenti. Il post, infatti, è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato letteralmente invaso di like e commenti.

Jessica Melena Instagram: Lady Immobile sublime in bikini

Lady Immobile ha deciso di movimentare la giornata dei suoi followers con uno scatto in bikini decisamente sensuale. Jessica Melena è stata immortalata in ginocchio sulla spiaggia con indosso un costume a due pezzi microscopico. Il reggiseno bianco, ricoperto di strass, mette in bella mostra il suo generoso décolleté, pronto a saltare fuori da un momento all’altro regalando uno spettacolo unico ai suoi numerosi ammiratori. La mutandina nera super sgambata va ad evidenziare le sue gambe perfette e il suo addome scolpito. Inoltre, la sua pelle abbronzata e i suoi capelli mossi dal vento, che incorniciano il volto sorridente, rendono l’immagine qualcosa di indimenticabile. Non c’è nulla da fare, per molti fan Jessica è il goal più bello di Ciro Immobile.

I commenti dei followers

L’affascinante Jessica Melena con la sua foto sensuale in bikini ha regalato ottimi spunti alla fantasia dei suoi ammiratori. Un fan ha scritto: «La Grande Bellezza» e un altro ha immediatamente aggiunto: «Sicuramente una delle tre più belle mogli del panorama calcistico italiano!» Un ammiratore ha detto: «Tre figli e non sentirli minimamente. Chapeau!» Davanti al suo fisico scolpito in molti le hanno scritto: «Direi che la prova costume è superata!» Un follower monello, ipnotizzato dal “davanzale” dell’influencer, ha commentato: «Attenzione! Stanno per esplodere!» Infine, un fan le ha fatto notare una cosa: «Sei veramente bellissima acqua e sapone!» >> Altri Gossip

