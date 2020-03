Un nuovo scatto eccitante arriva dal profilo Instagram di Justine Elizabeth Mattera, nota anche semplicemente come Justine Mattera, showgirl, attrice, conduttrice televisiva e cantante newyorkese, che vive e lavora in Italia dal 1994. Qualche ora fa la 48enne ha postato un intrigante scatto, realizzato prima che esplodesse l’emergenza del Covid-19, che ha infiammato gli animi degli ammiratori. Quasi 6mila ‘mi piace’ e decine di complimenti per la bionda soubrette.

Justine Mattera Instagram senza freni, maxi camicia trasparente senza intimo: «Opera d’arte»

Sul suo profilo Instagram Justine Mattera ha postato un ritratto davvero seducente. Lo scatto in bianco e nero mostra l’ex moglie di Paolo Limiti con addosso una maxi camicia trasparente, diciamo pure una vestaglia. Dell’intimo non c’è traccia e difatti da sotto spuntano due ‘chiodi’ (come li hanno chiamati alcuni fan), che rendono il post ancor più hot di quanto già non sia. Passeggia a piedi scalzi in campagna la conduttrice statunitense, accarezzata dal vento che le muove i capelli. Una foto meravigliosamente erotica che non poteva passare inosservata. In un commento Justine Mattera, nota soprattutto per la somiglianza con la diva americana Marilyn Monroe, ha svelato che lo scatto è stato realizzato in Puglia. Decine di complimenti per Justine Mattera, che non è nuova a pubblicare scatti libidinosi: «Bellissima visione», ha postato un utente. «Una fata in mezzo alla natura. Bellissima», ha aggiunto un altro. «Justine, sei sempre bellissima: questo abito racchiude la tua leggerezza e delicata donna che sei. Buona giornata, un bacione grande», ha chiosato un altro. E ancora: «Incantevole», «Opera d’arte», «Sei meravigliosa», «Stupenda sei…», «Unica e speciale», «Beato tuo marito».

Dissapori col marito Fabrizio per gli scatti sexy sui social

Insomma lo scatto sexy ha catturato l’attenzione dei follower. Al programma Vieni da me, la showgirl statunitense ha svelato un curioso retroscena: prima di pubblicare le foto hot le mostra al marito Fabrizio. «Gli faccio vedere le foto prima di pubblicarle, così se ha qualcosa da ridire può farlo», ha dichiarato l’americana a Caterina Balivo. Dopo un periodo di crisi, i due sembrano aver trovato così un punto di incontro.

(Justine Mattera Instagram Foto Profilo Ufficiale)