La tragedia è avvenuta alle prime luci dell’alba di domenica 17 ottobre. La vittima di chiama Leonardo Gerenzani e aveva solo 24 anni. Il violentissimo incidente è avvenuto tra Brembate e Osio Sotto, in provincia di Bergamo. Ad indagare la dinamica dell’incidente i militari dell’arma dei Carabinieri. È già stata stilata un’ipotesi, probabile causa del fatale sinistro. (Continua dopo la foto)

La prima e più accreditata ipotesi, è che Leonardo Gerenzani sarebbe stato vittima di un colpo di sonno o di un malore, che ha fatto perdere il controllo dell’auto al ragazzo. Sull’asfalto difatti non sono stati rinvenuti segni di frenata. L’Alfa Romeo Giuliettà ha terminato la sua corsa fuori strada ed è andata ad impattare contro un palo della segnaletica. Il giovane di 24 anni stava rincasando nella propria abitazione dopo una serata trascorsa tra amici. (Continua dopo la foto)

Leonardo Gerenzani morto a Osio Sotto, incidente stradale

Leonardo è morto sul colpo e i soccorsi hanno solo potuto constatarne il decesso. Nella giornata di ieri è stata allestita la camera ardente al cimitero di Bottanuco ed erano presenti parenti, amici e colleghi. Il 24enne lavorava come magazziniere in una ditta. Uno zio, come riportato da L’Eco di Bergamo, lo ricorda come un ragazzo pieno di voglia di fare e molto creativo. La comunità è rimasta stravolta per quanto accaduto. Il sindaco Rossano Pirola ha espresso il suo cordoglio alla famiglia. “Un dramma che ci ha davvero sconvolto. A nome della comunità di Bottanuco e di Cerro esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia per la perdita del loro caro Leonardo” ha dichiarato. Dopo la camera ardente, la salma è stata trasferita per i funerali, che si svolgeranno nella chiesa di Bottanuco. Leonardo lascia i suoi genitori e le due sorelle minori.

