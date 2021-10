La Liguria continua ad essere martoriata dal maltempo. Le piogge abbondanti proseguono anche oggi, si continua a lavorare per strada mettendo in sicurezza i cittadini e a liberare dal fango i negozi. E mentre si fa la conta degli innumerevoli danni provocati dall’alluvione, la Regione chiede lo stato di emergenza. Tante le famiglie sfollate e ancora isolate, a seguito delle esondazioni di alcuni corsi d’acqua come il Letimbro, che ha devastato la città di Savona.

Maltempo in Liguria, la Regione chiede lo stato di emergenza: “Danni per 10 milioni di euro”

Alluvione in Liguria, territorio martoriato dal maltempo. Il sopralluogo del presidente della Regione Giovanni Toti e dell’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone ha rivelato quel che purtroppo si temeva: le piogge battenti hanno messo in ginocchio l’intera comunità. A far paura nei giorni scorsi anche le esondazioni dell’Erro e del fiume Bormida, vicino al Piemonte Si parla, come scrive «Il Secolo XIX», di oltre 10 milioni di euro di danni “solo per le somme urgenze, per mettere in sicurezza strade, fronti franosi, ripulire i paesi e riprendere una vita quasi normale”. La Regione Liguria è pronta a chiedere lo stato di emergenza. Per oggi le previsioni parlano di venti di tramontana da burrasca e temporali associati a possibili grandinate. Ma la situazione dovrebbe essere più rosea nel pomeriggio. Fatta eccezione per l’Imperiese dove sono attese ancora violente precipitazioni. Per il momento non è stato emesso alcun avviso di allerta.

I vigili del fuoco sono al lavoro: operazioni complesse

A fatica si sta cercando di mettere in sicurezza tutte le famiglie più colpite dall'Alluvione: i vigili del fuoco sono al lavoro non solo per lo sgombero di fango e detriti, ma anche per ripristinare il prima possibile la viabilità e le reti di comunicazione. Rfi ha annunciato che il traffico ferroviario sulla linea Genova-Acqui è tornato finalmente regolare: "Il traffico ferroviario, precedentemente sospeso tra Campo Ligure e Acqui Terme per le avverse condizioni meteo che hanno interessato la zona, è tornato regolare dopo l'intervento dei tecnici di Rfi che hanno liberato la linea e ripristinato la sua piena funzionalità", si legge in una nota.