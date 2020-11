Luca Angeletti età, altezza, peso, carriera e vita privata: tutto sull’attore italiano

Questa sera, 26 Novembre 2020, su Rai 1 andrà in onda il film Rita Levi-Montalcini, diretto da Alberto Negrin. Il film vuole rendere omaggio alla vita straordinaria di una donna che ha consacrato tutta se stessa alla scienza e al progresso dell’umanità intera. Il Premio Nobel è interpretato dalla bravissima Elena Sofia Ricci. All’interno del cast c’è anche Luca Angeletti. L’attore ricopre il ruolo di Franco, il collaboratore storico della Levi-Montalcini. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata e pubblica? Quanti anni ha? È sposato? Ha figli? Com’è iniziata la sua carriera nel mondo dello spettacolo? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità.

Luca Angeletti e la sua vita privata

Luca Angeletti è nato a Roma il 24 giugno 1974 ed è un attore italiano. Ha 46 anni, è alto 177 cm e il suo peso non è al momento disponibile. È del segno zodiacale dei Gemelli. Dopo essersi diplomato alla scuola di teatro “Il circo a vapore”, ha seguito vari stage di approfondimento per la recitazione teatrale, cinematografica e per la danza. È un attore molto duttile, infatti interpreta indistintamente sia ruoli quasi comici che parti drammatiche. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, l’attore è sposato ed è anche papà di due splendide bambine. Luca è molto attivo anche sui social e ogni giorno resta in contatto con i suoi followers attraverso il suo profilo Instagram (@lucangeletti).

La sua carriera di attore

Sul grande schermo, Luca Angeletti, ha fatto parte del cast di Promessa d’amore, Una talpa al bioparco e 13dici a tavola, tutti del 2004. Nel 2008 ha interpretato il ruolo di Enrico in Scusa ma ti chiamo amore di Federico Moccia. In televisione ha recitato in varie fiction, sia della Rai che di Mediaset, tra cui: La buona battaglia – Don Pietro Pappagallo, Nati ieri e Il capo dei capi, dove ha ricoperto il ruolo del killer Pino Greco Scarpuzzedda. Tra il 2008 e il 2010 ha fatto parte del cast della serie televisiva di Rai 1, Tutti pazzi per amore, con il ruolo di Giulio. Nel 2010 è tornato sul grande schermo interpretando Enrico in Scusa ma ti voglio sposare di Federico Moccia. Poi nel 2014 ha partecipato al film Lucy con Scarlett Johansson. >> Altri Gossip