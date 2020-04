Appassionata di calcio, sempre con mille idee nel cappello e un fisico da sogno, stiamo parlando della bellissima Ludovica Pagani. In questa quarantena non ha avuto un attimo di pausa e ha continuato il suo lavoro sotto forma di smart working, ma soprattutto non ha mai smesso di avere idee. Inoltre i suoi post Instagram sono sempre più da capogiro, proprio come l’ultimo scatto. La bella conduttrice si è fatta strada nel mondo dello spettacolo iniziando dal basso, era la ragazza che leggeva i risultati delle partite a Quelli del calcio, fino ad arrivare a condurre un programma radiofonico tutto suo. Non ha messo da parte la sua passione per la recitazione e ha continuato a partecipare ai video comici de Gli Autogol e della Coppia che scoppia.

Ludovica Pagani su Instagram

Ludovica Pagani è bella e simpatica. Non ci sorprende affatto che il suo profilo Instagram vanti più di due milioni di followers. In questi giorni di quarantena, come abbiamo già accennato, l’influencer non si è mai davvero fermata. L’abbiamo vista tenerci occupata con workout caserecci e video sensuali su TikTok, ma qualche ora fa ha ritirato fuori dal cappello una sua vecchia idea: Casa Pagani. Una sorta di programma su Youtube in cui intervista personaggi noti del mondo dello spettacolo. Nel suo ultimo video ha avuto come ospiti Francesco Sole, Giulia Cavaglia e Beatrice Gherardi. Si tratta già del settimo episodio e il pubblico sembra apprezzare molto.

La foto sensuale e i commenti

Ovviamente non mancano neanche le foto che ci fanno battere il cuore. L’altro giorno Ludovica ha pubblicato uno scatto mozzafiato. La vediamo in versione un po’ da sexy nerd alle prese con la scrittura di un articolo. Occhiali sul volto e una maglietta con una scollatura spaventosa. Non ci sorprende che nel giro di pochissimo tempo lo scatto ha fatto il giro del web collezionando un gran numero di like e commenti molto positivi. “Quanto ti vorrei come professoressa”; “Giovani promettenti”; “Sei bellissima, complimenti”; “Straordinaria”; “Grazie perché ci tieni compagnia in questo momento difficile”; “Mamma mia sei davvero stupenda”. –> Altri gossip