Maltempo neve nel Lazio, con pesanti disagi alla circolazione stradale, strade interrotte e scuole chiuse nel Viterbese. Era annunciata ed è arrivata, la prima perturbazione invernale si è presentata dalla porta occidentale, investendo prima la Sardegna, quindi anche Calabria, Campania, Molise e Lazio, appunto. La situazione aggiornata. (Continua a leggere dopo la foto)

Maltempo neve nel Lazio fino a bassa quota: problemi alla circolazione e scuole chiuse in molti comuni

L’ondata di freddo e neve che sta interessando l’Italia e in particolare il Centro-Sud ha colpito in pieno anche il Lazio. La neve sta cadendo fino a quote collinari in provincia di Viterbo. Questa mattina, infatti, mezza Tuscia si è risvegliata coperta dalla neve fino a dieci centimetri. La parte nord della provincia è imbiancata a causa della nevicata iniziata stanotte e che sta proseguendo tutt’ora. Le scuole sono state chiuse nei comuni di San Lorenzo Nuovo, Gradoli, Acquapendente, Montefiascone, Bagnoregio, Valentano, Bolsena, Grotte di Castro, Onano, tutti in provincia di Viterbo.

Da questa mattina, l’azienda strade del Lazio, Astral, segnala disagi sulla SR 312 Castrense dove sono attivi mezzi spazzaneve dal km 30 al 40; neve anche sulla SR 521 Di Morro dove i mezzi spazzaneve di Astral spa sono attivi tra i km 16 e 25 e sulla SP144 Maremmana all’altezza di San Lorenzo Nuovo. Neve anche sulle strade regionali 509 Di Forca d’Acero, 627 Della Vandra, 666 Di Sora, nel Frusinate. (Continua a leggere dopo la foto)

Le nevicate si sono poi spostate anche verso le province meridionali del Lazio. Scrive Meteoweb: “Le temperature si sono abbassate e la neve è scesa a livelli pressoché collinari tra le zone montane orientali di Roma, Frosinone e Latina. Fiocchi di neve anche ad Alatri (Frosinone) a 500 metri di altezza, fiocchi anche nel comune di Vallercorsa (Frosinone) e a Lenola (Latina). Nevica anche su tutte le zone nord-orientali del Reatino, nelle valli dei Monti della Laga e Amatrice. Fiocchi segnalati a bassa quota sui rilievi nella provincia di Roma”.