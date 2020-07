Al via stasera, giovedì 2 giugno 2020, la nuova edizione di ‘Temptation Island’. Tra le tante coppie che parteciperanno allo show dei sentimenti anche quella composta da Lorenzo Amoruso, ex calciatore, attualmente dirigente sportivo, e Manila Nazzaro, showgirl eletta Miss Italia nel 1999. Un ritorno in tv per la 42enne foggiana, che ha dovuto affrontare delle sfide dolorose come la separazione dal marito Francesco Cozza e una malattia alla tiroide.

Manila Nazzaro malattia brutta: «Ho rischiato la vita. La mia tiroide era diventata enorme»

«Io ho vissuto il matrimonio come l’hanno vissuto i miei genitori, ci credevo fortemente, anche dopo la separazione. Per me è stato un vero e proprio lutto», ha dichiarato qualche tempo fa in un’intervista Manila Nazzaro, che come un fiume in piena ha parlato dell’addio dell’ex e del problema di salute con cui ha dovuto fare i conti. La rinascita dopo un periodo buio? Sembra proprio così. A ‘Storie Italiane’, ospite da Eleonora Daniele, Manila Nazzaro tempo fa ha parlato della fine del suo matrimonio: «I tradimenti possono essere di più generi e tipi. È stato tradito il desiderio di stare insieme. Ero rimasta sola con due bambini e mi sono trovata ad essere contemporaneamente madre e padre. In quel momento ho metabolizzato che era finita». Ma non solo la separazione, la vita le ha riservato un’altra prova difficile. Nel 2018 la scoperta della malattia: «C’è stata una sofferenza immensa e una serie di eventi che non hanno aiutato il mio stato d’animo. A luglio dello scorso anno ho avuto anche problemi di salute. Dopo l’operazione ero completamente afona, adesso ho un’altra voce rispetto a quella precedente all’intervento. In quel momento mi erano vicini solo i miei genitori ed è stato pesante. Mi ero resa conto che l’uomo che avevo accanto non mi era accanto per niente», ha confessato l’ex Miss Italia.

«Ero arrivata al punto di non riuscire più a deglutire»

Il suo calvario si è concluso con un’operazione di sette ore, che sarebbe stata non necessaria se soltanto lei si fosse sottoposta a dei semplici esami del sangue di prevenzione. Una malattia difficile da gestire: «Ero instancabile, mangiavo poco e stavo sempre bene. Mi sentivo una wonder woman. Alla fine però, dopo due anni, il mio fisico, saturo del malfunzionamento della ghiandola, è crollato. La tiroide produceva troppi ormoni che sono arrivati agli altri organi, intestino e soprattutto cuore. Mi è venuta un tachicardia che mi toglieva il respiro. (…) Ero arrivata al punto di non riuscire nemmeno più a deglutire a causa della mia tiroide che era diventata enorme», ha dichiarato la Nazzaro, che ha detto poi di non aver ricevuto il supporto dal marito che si aspettava: «È stato egoista e non si è reso conto che io avevo bisogno d’aiuto. Il dolore cambia tantissimo, ne esci un’altra persona e ti rendi conto che da sola è meglio».

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: l’esperienza a ‘Temptation Island’

Invece poi l'amore è tornato a bussare alla sua porta: Lorenzo Amoruso. «È paziente, attento e vuole molto bene anche ai miei figli, Manila è un pacchetto a tre. Non ha figli suoi, ma sarebbe un papà fantastico. Mi ama e si vorrebbe anche sposare», ha detto la 42enne parlando del suo attuale fidanzato con cui ha deciso di partecipare a 'Temptation Island'. La coppia è pronta a mettere alla prova i propri sentimenti? Ne usciranno uniti o divisi? Saranno più innamorati di prima?