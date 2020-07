Lo splendore di Ischia riluccica accentuato dalla presenza della Boschi: in vacanza con amici, grande assente Giulio Berruti, Maria Elena si lascia immortalare in un look fresco e inedito. Giorni di relax per la capogruppo di Italia Viva che, smessi per un attimo i panni di deputata, risulta a suo agio tra mini shorts e ballerine. Versione un po’ meno conosciuta quella non istituzionale e proprio per questo ancor più apprezzata. Non mancano certo le critiche.

Maria Elena Boschi a Ischia: in versione ‘casual’ strega il social

“Non avevo mai visitato Ischia: – scrive la Boschi accompagnando le immagini in cui alla bellezza dell’isola fa eco la sua di avvenenza – che luogo incantato. Che isola meravigliosa! Felice di aver condiviso un weekend di relax e cultura con gli amici”. “E Giulio?”, ci si chiede tra i commenti: l’assenza del nuovo fidanzato balza subito all’occhio. Resta insoddisfatta la curiosità degli utenti, ma gli occhi ricevono il giusto appagamento. In un paio di pantaloncini bianchi sopra la coscia Maria Elena posa poggiata ad un muretto: gambe lunghissime in primo piano, reggiseno a vista sotto la blusa rosa e ballerine. Vera pecca per qualcuno: “Le ‘ballerine’ NO però”, ammoniscono.

“Sei dimagrita e sembri ringiovanita”: nuovo look esaltante

Fresca di taglio con tanto di frangetta, la Boschi appare radiosa: un tocco particolare che sembra quasi ringiovanirla. "Stai molto bene così… sembri più giovane", sostengono in molti. "Sei dimagrita e sembri ringiovanita. La politica, spesso, ti rende infelice secondo me. – azzardano – Hai bisogno di più momenti come questi". E se fosse, invece, l'amore a renderla così? "Maria Elena sei stupenda, se facessero un concorso di Miss Eleganza lo vinceresti all'istante", "Sei sempre il solito spettacolo", "Meraviglia e incanto", "Me piaci troppo", "In te mi illumino". E poi: "Che bellissime gambe", "Che bona", "Che topolona". Sempre in agguato le critiche: "Poverina, chissà come sarà stanca", come pure, "E queste vorrebbero fare politica per il Paese… non potevi andare a Lampedusa a incontrare i nuovi infetti…".