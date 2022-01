Anche il suo nome è finito nel “frullatore” del Toto-Quirinale. Stiamo parlando di Maria Elisabetta Alberti Casellati, tra i papabili alla Presidenza della Repubblica Italiana. Nata a Rovigo il 12 agosto del 1946, sotto al segno zodiacale del Leone, è figlia di genitori calabresi. Il padre prima partigiano e poi funzionario pubblico, la madre invece maestra elementare. Sin da bambina ha coltivato il sogno di diventare un avvocato. E ci è riuscita: dopo la laurea all’Università degli Studi di Ferrara, si è specializzata in diritto canonico nella Pontificia Università Lateranense. Dapprima ricercatrice universitaria, ha poi esercitato la professione di avvocato matrimonialista a Padova.

Maria Elisabetta Alberti Casellati, chi sono il marito e i figli: ecco che lavoro fanno

L’impegno politico ha caratterizzato tutta la vita di Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha condiviso sin da subito lo spirito di Forza Italia. Rieletta per la terza volta al Senato nelle politiche del 2006, durante la XV legislatura ha ricoperto l’incarico di vicepresidente del gruppo al Senato. Nel 2008, nel 2013 e nel 2018 è stata rieletta al Senato. Veniamo alla vita privata, di cui non si conoscono troppo i dettagli. Maria Elisabetta Alberti Casellati è sposata con l’avvocato di origini padovane Giambattista Casellati. Come riferisce “DonnaPop”, l’uomo è stato “coinvolto in un contenzioso tributario con il Comune di Adria: l’amministrazione gli contesta di non aver pagato complessivamente 145mila euro di Ici (comprese sanzioni e interessi) fra il 2005 e il 2012”.

La coppia ha anche dei figli. Maria Elisabetta Alberti Casellati e il marito Giambattista Casellati hanno due ragazzi: Alvise, direttore d’orchestra, e Ludovica, che ha scelto invece di seguire le orme dei genitori. Dal 2018 Ludovica è anche editore di Viaggi del Gusto, nota testata dedicata al turismo e all’enogastronomia. Sempre “Donna Pop” ricorda che la Casellati e Ludovica son finite nella bufera nel 2005, quando “lei è diventata sottosegretario del ministero della Salute e sua figlia fu nominata Capo della segreteria di un sottosegretario di Stato, cioè di sua madre”.

Critiche per i voli con l’aereo di stato

Critiche sono arrivate alla Casellati anche per altre ragioni. Secondo «La Repubblica», risulta dal registro di volo del Falcon 900 dell’Aeronautica, l’aereo blu a disposizione della Casellati come Presidente del Senato da maggio 2020 ad aprile 2021 si è alzato in volo 124 volte. Il 75% delle volte per coprire la tratta casa-lavoro da Roma a Venezia, ma anche per volare 6 volte verso la Sardegna ad agosto. Le fonti di Palazzo Madama hanno spiegato al quotidiano che la Casellati ha iniziato a utilizzare l’aereo blu per evitare il rischio di prendere il Covid. Difatti per ragioni di salute le sarebbe impossibile fare lunghi viaggi in auto. Leggi anche l’articolo —> Chi è Elisabetta Alberti Casellati: biografia e carriera politica della prima donna Presidente del Senato