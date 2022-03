Come si sono conosciuti Silvio Berlusconi e Marta Fascina? Inutile dirlo, da che si sono celebrate le “finte nozze” tra il leader di Forza Italia e la sua giovane fidanzata non si parla d’altro. Voci di corridoio parlano anche di una presunta gravidanza di lei. Un’indiscrezione confermata nel week end dal direttore di «Novella 2000» Roberto Alessi, che l’ha inserita nella sua rubrica pubblicata su “MOW”. Qualche particolare in più? Arrivano arrivano…

Come si sono conosciuti Marta Fascina e Silvio Berlusconi? Uno strano scherzo del destino

Dopo il matrimonio con la sua giovane compagna, Berlusconi starebbe vivendo una nuova giovinezza. Roberto Alessi scrive a tal proposito: “Appena celebrate le nozze simboliche tra il presidente Silvio Berlusconi e l’onorevole Marta Fascina, un rumor gira nei salotti che contano (e molto). ‘Marta potrebbe essere in attesa‘. Lei ha solo 32 anni, ma non sono certo i suoi 86 a farmi desistere dal pensare che questa voce potrebbe essere anche vera”. Berlusconi presto padre? “Prima di tutto sono innamoratissimi (e lo so per certo) e Silvio, come lo chiamano i suoi fans, non è certo uno che ha chiuso con l’argomento, è pieno di energia. D’altra parte Charlie Chaplin ebbe figli fino a tardissima età, e sto parlando di 60 anni fa”. Staremo a vedere. Ma come si sono conosciuti l’ex presidente del consiglio e la sua fresca fidanzata? Chi è Marta Fascina?

Laureata in Lettere alla Sapienza di Roma, la giovane si è trasferita a Milano per lavoro

Marta Fascina è una politica italiana, esponente dello stesso partito guidato e fondato dal Cavaliere, Forza Italia appunto. Laureata alla Sapienza di Roma in Lettere e Filosofia, alle elezioni politiche del 2018 è stata eletta alla Camera dei deputati, con il proporzionale, nella lista di Forza Italia, nella circoscrizione Campania 1. Classe 1990, è del segno del Capricorno. In tenera età ha lasciato il suo paese di origine per trasferirsi a Napoli, dove ha trascorso la sua infanzia e adolescenza. Finiti gli studi, la giovane ha deciso di trasferirsi a Roma. Ed è alla Sapienza che si è laureata in breve tempo. Ha collaborato negli anni con diversi giornali, ha svolto il ruolo anche di ufficio stampa.

L’incontro col Cavaliere quando è avvenuto? Il Caso ha voluto che Marta Fascina sia stata chiamata ad un certo punto a svolgere il ruolo di press officer and public relation specialist per la società di calcio AC Milan. Per questo incarico, la ragazza si è trasferita a Milano. Soltanto in un secondo tempo ha scelto di entrare in politica aderendo a Forza Italia, partito fondato Silvio Berlusconi. Ed è facile pensare che si siano conosciuti così, nel capoluogo lombardo. Sembrerebbe che il Cavaliere abbia lasciato la sua ex Francesca Pascale proprio per la Fascina. Durante l’emergenza sanitaria i due hanno trascorso il lockdown a Nizza, dove sono stati fotografati più volte insieme. Leggi anche l’articolo —> Marta Fascina incinta, Berlusconi presto papà: l’indiscrezione bomba del direttore di “Novella 2000”