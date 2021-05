Chi è Massimo Popolizio: vita privata, carriera e curiosità sull’attore

Su Rai1, questa sera, sabato 15 maggio, alle 21.25, andrà in onda il tv movie “Io non mi arrendo”, diretto da Enzo Monteleone, con Beppe Fiorello, Elena Tchepelava, Massimo Popolizio, Paolo Briguglia e Maddalena Crippa. Si tratta di una vicenda drammatica, ispirata alla figura di Roberto Mancini, il poliziotto che per primo portò alla luce lo sversamento illegale dei rifiuti tossici in Campania. Nel cast come dicevamo Massimo Popolizio, attore, regista e doppiatore, che in passato ha recitato in film d’autore come “La Grande Bellezza” del Premio Oscar Sorrentino.

Chi è Massimo Popolizio: vita privata e carriera

Massimo Popolizio è nato il 4 giugno del 1961 a Genova da una famiglia originaria di Altamura (in provincia di Bari). Si è formato artisticamente e professionalmente all’Accademia d’arte drammatica “Silvio d’Amico” nel 1984. Ha intrapreso la carriera di attore teatrale, appena diplomato, avviando una proficua collaborazione artistica con il regista teatrale Luca Ronconi. Ha esordito a teatro nel 1983 con lui proprio in uno spettacolo “S. Giovanna”. Nel 1995 Popolizio si è aggiudicato il Premio Ubu come miglior attore per gli spettacoli Re Lear di William Shakespeare e Verso Peer Gynt, ispirato all’opera di Henrik Ibsen. Nel 2006 l’Eschilo d’oro, conferitogli dall’INDA. Nel 2016 ha firmato la regia dello spettacolo Ragazzi di vita, tratto dal romanzo di Pier Paolo Pasolini. Tra i protagonisti Lino Guanciale, Giampiero Cicciò, Alberto Onofrietti e Lorenzo Grilli. Nel frattempo spazio anche per il cinema e la tv: nel 2013 l’attore è in tv con Il clan dei camorristi, dove interpreta Don Palma, e nella seconda stagione di Una grande famiglia, dove interpreta il commissario De Lucia. La popolarità con film come Romanzo criminale, Mare nero e Mio fratello è figlio unico. Indimenticabile la sua interpretazione de Il divo di Paolo Sorrentino.

Tutte le curiosità: è anche doppiatore

Massimo Popolizio ha recitato anche ne Il giovane favoloso, dove vestiva i panni del padre di Giacomo Leopardi, Monaldo. Nel 2016 era nel cast della commedia di Carlo Verdone L'abbiamo fatta grossa. Nel 2018 è stato protagonista del film Sono tornato, trasposizione italiana del film tedesco Lui è tornato, dove era Benito Mussolini. Popolizio è anche un brillante doppiatore: è la voce di Lord Voldemort nella saga dei film di Harry Potter e di Tom Cruise in Eyes Wide Shut. Recentemente ha doppiato Scar nel live action Il re leone, (in lingua originale era Chiwetel Ejiofor). Della vita privata sappiamo che è sposato con l'attrice Gaia Aprea, classe 1972. La coppia non ha figli.