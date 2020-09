Matilde Brandi età, altezza, peso, carriera e vita privata: tutto sulla concorrente del GFVip5

Ieri sera, 14 settembre 2020, è iniziato il Grande Fratello Vip 5. La showgirl e ballerina Matilde Brandi è stata la prima concorrente ad entrare nella casa più spiata d’Italia. La Brandi per il suo debutto nel reality ha scelto un look decisamente interessante: l’abito da sera lungo e trasparente ha messo in bella mostra la sua innata femminilità. La showgirl sicuramente in questi giorni si farà conoscere al 100% dal pubblico da casa, ma nel frattempo scopriamo insieme qualche informazione in più su di lei. Quanti anni ha? È sposata? Ha figli? Com’è iniziata la sua carriera nel mondo dello spettacolo? Ecco le risposte a queste domande e a tante altre curiosità.

Matilde Brandi: la vita privata

Matilde Brandi è nata il 27 febbraio 1969 a Roma ed è una ballerina, showgirl, conduttrice televisiva e attrice teatrale italiana. Ha 51 anni, è alta 173 cm e pesa circa 55 Kg. È del segno zodiacale dei Pesci. Ha studiato danza fin da bambina e nel 1990 si è diplomata presso la scuola del balletto di Roma. Per quanto riguarda la sua vita privata, Matilde ha avuto una lunga storia d’amore con l’attore Paolo Calissano. Dal 2004 è legata sentimentalmente al commercialista Marco Costantini, dal quale ha avuto due gemelle, Aurora e Sofia, nate nel 2006.

La carriera nel mondo dello spettacolo

Nel 1990 Matilde Brandi ha esordito come ballerina nella trasmissione Club '92 con Gigi Proietti. Poi l'anno successivo ha preso parte a Fantastico. Dal 1992 al 1995 ha fatto parte del corpo di ballo del contenitore domenicale di Canale 5 Buona Domenica. Poi, sempre come ballerina, ha preso parte anche a: Il grande gioco dell'oca, Re per una notte, Fantastica italiana, Francamente me ne infischio e Torno sabato. Inoltre la Brandi ha partecipato come concorrente a diversi talent: Si può fare! 2 e Tale e quale show 8. Da ieri sera, 14 settembre 2020, Matilde è entrata a far parte anche del cast ufficiale del Grande Fratello VIP 5. Cosa combinerà Matilde nella casa? Per scoprirlo non resta che seguire il reality di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini.

Foto prese dal profilo ufficiale Instagram di Matilde Brandi (@matildebrandireal)