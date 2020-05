La bellissima Melissa Satta su Instagram ha pensato bene di movimentare la giornata dei suoi oltre 4 milioni di followers con uno scatto a dir poco mozzafiato. L’ex velina di Striscia la Notizia, presa da un momento di nostalgia, ha aperto la scatola dei ricordi e ne ha tirato fuori una foto in bikini decisamente intrigante. Uno scatto di spalle che non è passato minimamente inosservato. La showgirl, grazie al costante allenamento fisico, ha un fisico talmente perfetto da sembrare scolpito nel marmo. Le sue curve sono da sballo. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti.

Melissa Satta Instagram, lato B perfetto

Mentre l’ex velina di Striscia la Notizia, Melissa Satta, sogna la sua amata Sardegna, i suoi numerosi followers rimangono ipnotizzati davanti alle sue curve mozzafiato. Nel suo ultimo scatto Melissa è stata immortalata di spalle mentre si gode un bagno rinfrescante. Il micro costume fascia alla perfezione il suo corpo scolpito. La mutandina è talmente sgambata da mettere in bella mostra il suo lato B. Anche la sua pelle dorata ha mandato fuori di testa i suoi ammiratori, i quali davanti a tanta meraviglia hanno completamente liberato la loro fervida immaginazione. Melissa è la classica ragazza che tutti vorrebbero al proprio fianco, infatti in molti provano una profonda invidia nei confronti di suo marito, il calciatore Kevin Prince Boateng.

I commenti dei followers

La bellissima Melissa Satta con il suo lato B in bella mostra ha completamente stregato i suoi ammiratori. Un fan ha detto: «Sei semplicemente bella complimenti» e un altro ha immediatamente aggiunto: «Più che Sardegna direi Carrara! Sì, è sicuramente marmo di Carrara!» I complimenti per l’ex velina sono infiniti: «La perfezione non esisteva finché non è nata Melissa nostra!» Un follower ha commentato: «Che c…o meraviglioso». Infine, un fan di suo marito ha concluso dicendo: «Voglio rinascere Kevin Prince Boateng!» >>Altri gossip

Foto prese dal profilo ufficiale Instagram di Melissa Satta (@melissasatta)