La bellissima Melissa Satta, classe 1986, è una showgirl e modella italiana. Ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo come velina di Striscia la Notizia. Da dopo quell’esperienza la sua sua carriera non si è più fermata. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2016 è sposata con il calciatore Kevin Prince Boateng. La coppia ha avuto anche un figlio, Maddox Prince Boateng. L’ex velina è seguita moltissimo anche sui social. Il profilo Instagram di Melissa Satta conta oltre 4 milioni di followers, che ogni giorno seguono le sue mille avventure. Poche ore fa ha deciso di pubblicare una foto ricordo decisamente interessante. La showgirl in bikini è mozzafiato.

Melissa Satta Instagram: provocante in bikini sul bagnasciuga

L’insuperabile Melissa Satta ha deciso di movimentare la giornata dei suoi ammiratori con una foto ricordo decisamente accattivante. La showgirl ha descritto così il suo ultimo post: «Soon…presto torneremo alla nostra normalità…non mollate». Nello scatto la Satta è stata immortalata in ginocchio sul bagnasciuga con indosso un micro costume. Il trikini fascia alla perfezione il suo corpo statutario mettendo in risalto le sue curve pazzesche. Anche la sua espressione, totalmente assorta nei suoi pensieri, non è passata inosservata. Il post in pochissimo tempo ha ricevuto una marea di like e commenti. Solo complimenti per la bellissima Melissa.

I commenti dei followers

La bellissima Melissa Satta con la sua posa sensuale in bikini ha completamente stregato i suoi ammiratori. Un fan ha detto: «Melissa sei semplicemente fantastica» e un altro ha immediatamente aggiunto: «Quanta gno**agine!» I complimenti per l’ex velina sono infiniti: «Sei di una bellezza allucinante!» Un follower ha commentato: «Wow sono senza parole». Infine,un fan ha concluso dicendo: «Bellissima. Sei una splendida mamma e moglie. Ti seguo da quando eri velina e con gli anni sei diventata una donna meravigliosa. Una delle più belle!»

Foto prese dal profilo ufficiale Instagram di Melissa Satta (@melissasatta)