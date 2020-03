Già nel 2007 si era fatta notare al Grande Fratello per le sue forme strepitose. Poi ha fatto sognare gli italiani con calendari sexy. Stiamo parlando di Melita Toniolo, ex Diavolita del programma tv di Italia Uno Lucignolo, che su Instagram è una delle showgirl più seguite. L’ultima foto pubblicata sul suo profilo social nella tarda serata di ieri ha fatto il pieno di like e ricevuto diverse interazioni positive. Non è mancato però qualche commento velenoso, che ha irritato la showgirl veneta, che si è sentita di replicare duramente.

Melita Toniolo Instagram, scatto bollente: «Ma le ‘pere’ che avevi dove sono?», la replica di lei

Su Instagram Melita Toniolo ha pubblicato una foto davvero provocante che la ritrae in bikini a Sharm El Sheik. L’ex gieffina è stata immortalata sorridente a mangiare in spiaggia. Capello di paglia, costume minimal e occhiali da sole caratterizzano l’outfit. Tanti complimenti per la sexy showgirl: «Bella e non ritocchi le foto», ha osservato un fan lodando il fisico da urlo della giovane trevigiana. «Una vera e naturale, sei una bomba», ha aggiunto un altro fan. «Complimenti, sei stupenda», ha affermato un utente. E ancora: «Orgoglio veneto», «Diavolita», «Che pop**, ragazzi», «Bellissima», «Quanto sei stupenda», solo per citarne qualcun altro. Non solo però belle parole in calce alla foto bollente scattata al mare…

La showgirl veneta sbotta sui social

C’è stato pure il commento irriverente di una follower: «Ma le tettone che avevi prima dove sono finite?». Immediata la risposta dell’ex concorrente del Grande Fratello: «Nella tua foto profilo! È un regalo che ti faccio con amore, mi pesavano troppo! un bacio da mamma, tenero, sulla fronte!». La follower ha ribattuto: «Ah, perché tu vedi delle tettone in questa foto?». Melita Toniolo ha sbottato: «Restano comunque più grandi del tuo cervello…». Inutile dire i follower si sono schierati dalla parte della soubrette veneta, che ha dimostrato di avere un bel caratterino…

