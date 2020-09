Presa da un momento nostalgico, Mercedesz Henger ha deciso di postare uno foto ricordo di quest’estate 2020. La showgirl, prima della sua fuga in montagna in Trentino, si è goduta alcuni giorni di relax al mare e precisamente a Forte dei Marmi. Lo scatto pubblicato da Mercedesz Henger su Instagram arriva proprio dalla meravigliosa città toscana. La figlia di Eva Henger in costume è qualcosa di indescrivibile. L’uscita dalla piscina ha letteralmente scatenato la fantasia dei suoi oltre 726 followers, i quali in pochissimo tempo hanno invaso il post di like e commenti. Non c’è nulla da fare, Mercedesz si conferma ancora una volta la regina dei social.

Mercedesz Henger Instagram: incantevole a Forte dei Marmi

Mercedesz Henger ha descritto così il suo ultimo post su Instagram: «Summer Vibes. Pubblico qualche scatto inedito di quest’estate prima che sia completamente finita. Anche voi avete una sezione del vostro rullino fotografico di “foto di riserva”? O sono solo io…? Comunque adesso metto una casella delle domande sulle storie se avete voglia di chiacchierare un po’ anche lì».Lo scatto scatto in piscina a Forte dei Marmi è qualcosa di indescrivibile. Il suo fisico scolpito strizzato nel suo costume intero non è passato minimamente inosservato. La sua innata femminilità è qualcosa di unico. Infine, il suo sorriso smagliate ha reso l’intera immagine indimenticabile. Per Mercedesz ogni volta i complimenti sono a dir poco infiniti.

I commenti dei fan al post

I followers di Mercedesz Henger hanno completamente perso la testa davanti al suo scatto artistico che la immortala mentre esce da una piscina. Un ammiratore ha scritto: «Bella la mia Toscana e con te acquista ancora più valore. Viva il mare» e un altro ha aggiunto: «Ogni tuo scatto è una bella sorpresa.. Sei uno schianto». Non c'è nulla da fare la sua straordinaria bellezza non passa inosservata: «Sei sempre bellissima e hai due occhi stupendi cara Mercedesz!» Un fan, dopo aver osservato con attenzione lo scatto, ha ammesso: «Sei rara Memi…Sei sempre elegante e mai volgare… Una donna con D maiuscola!» Un ammiratore ha concluso scrivendo: «Tu sei un'estate senza fine!»

Foto prese dal profilo ufficiale Instagram di Mercedesz Henger (@mjmemi)